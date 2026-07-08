Λονδίνο: Ρεκόρ κλήσεων στην πυροσβεστική εν μέσω του τρίτου καύσωνα της χρονιάς

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε διάστημα 24 ωρών για τη φετινή χρονιά, καθώς η βρετανική πρωτεύουσα πλήττεται από το τρίτο κύμα καύσωνα για το 2026.

Μόνο την Κυριακή, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε 1.251 κλήσεις και επενέβησαν σε 13 διαφορετικές πυρκαγιές, την ίδια ώρα που οι υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει «πορτοκαλί» προειδοποιήσεις, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ έως το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, καλύπτοντας το Λονδίνο, τα Μίντλαντς, καθώς και την ανατολική και νότια Αγγλία.

Το πιο σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο βόρειο Λονδίνο, όπου 80 πυροσβέστες και 12 οχήματα επιχείρησαν σε πυρκαγιά σε κεντρικό δρόμο, παραμένοντας στο σημείο για 12 ώρες.

Αν και οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ των 37,7 βαθμών Κελσίου που σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου, ο νέος καύσωνας προβλέπεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή προειδοποιώντας και για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο.



Πηγή: skai.gr

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