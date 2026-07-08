Ιράν: Ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπουσέρ αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι το πρωί ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στη νότια πόλη-λιμάνι Μπουσέρ και στις γύρω περιοχές. Το πρακτορείο διέψευσε επίσης αναφορές για επίθεση στο νησί Χαργκ στο Στενό του Ορμούζ, επικαλούμενο τον ανταποκριτή του που εδρεύει εκεί.

Ο «εξοργισμένος» Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τα νυχτερινά πλήγματα στο Ιράν μετά τις ιρανικές επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ την ώρα του δείπνου στην Άγκυρα αναφέρει στο μεταξύ το CNN.

Πριν από το δείπνο ηγετών που παρέθεσε ο πρόεδρος Ερντογάν, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν για να διαμορφώσουν μια απάντηση, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους.

Στο δείπνο, εν μέσω τουρκικών σπεσιαλιτέ, ο Τραμπ είχε μια ιδιωτική συνομιλία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.



Πηγή: skai.gr

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