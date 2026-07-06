Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μετά από μια σύντομη ανάσα δροσιάς το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για ένα νέο κύμα καύσωνα αυτήν την εβδομάδα, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 34°C.

Πρόκειται για την τρίτη περίοδο έντονης ζέστης για τη φετινή χρονιά.

Αν και η ένταση του φαινομένου δεν προβλέπεται να οδηγήσει σε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν τον Ιούνιο, η ζέστη θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ιδιαίτερα σε περιοχές της νότιας Αγγλίας.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) έχει εκδώσει ήδη κίτρινες προειδοποιήσεις για τα Ανατολικά και Δυτικά Μίντλαντς, την ανατολική, τη νοτιοανατολική και νοτιοδυτική Αγγλία καθώς και το Λονδίνο.

Σημειώνεται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα κύμα ζέστης χαρακτηρίζεται επίσημα ως καύσωνας όταν οι μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν ή ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο (το οποίο κυμαίνεται από 25°C έως 28°C) για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία, αυτό το κύμα ζέστης είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.