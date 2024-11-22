Ντόναλντ Τουσκ: Η απειλή για μια παγκόσμια σύγκρουση είναι πραγματική

Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ξεσπάσει παγκόσμια σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά την εκτόξευση από τη Ρωσία υπερηχητικού, μέσου βεληνεκούς, βαλλιστικού πυραύλου κατά ουκρανικής πόλης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το χτύπημα ήταν απάντηση στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία επέτρεψαν στο Κίεβο να πλήξει ρωσικό έδαφος με προηγμένα δυτικά όπλα, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνει στη σύγκρουση «παγκόσμιο» χαρακτήρα.

«Ο πόλεμος στην ανατολή εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση, νιώθουμε ότι το άγνωστο πλησιάζει», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέδριο.

«Η σύγκρουση λαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Οι τελευταίες ώρες έχουν δείξει ότι η απειλή είναι σοβαρή και πραγματική σε ό,τι αφορά μια παγκόσμια σύγκρουση».

