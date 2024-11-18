Γάζα: Λεηλατήθηκε κομβόι με 109 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας

Κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας με 109 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα της η UNRWA και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος λεηλατήθηκε στις 16 Νοεμβρίου αφού εισήλθε στη Γάζα, με αποτέλεσμα να χαθούν 98 φορτηγά σε ένα από τα χειρότερα, σύμφωνα με εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, περιστατικά αυτού του είδους στους 13 και πλέον μήνες πολέμου, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNRWA) στο Reuters.

Η αυτοκινητοπομπή έλαβε οδηγίες, με ενημέρωση της τελευταίας στιγμής, από το Ισραήλ να αναχωρήσει μέσω μη γνωστής διαδρομής από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, δήλωσε στο Reuters η Λουίζ Γουότεριτζ, αξιωματούχος της UNRWA.

🔵#MedioOriente Saccheggiati a Gaza 98 camion di aiuti umanitari: andato perduto il carico. Lo riferisce un alto funzionario dell'agenzia dell'ONU @UNRWA, citato da Reuters. Il convoglio era composto da 109 mezzi, entrati nella Striscia sabato. Foto repertorio pic.twitter.com/NENrm2KtAC — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 18, 2024

«Το περιστατικό αυτό τονίζει τη σοβαρότητα των προκλήσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση για τη μεταφορά βοήθειας στη νότια και κεντρική Γάζα», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι κατά το περιστατικό προκλήθηκαν τραυματισμοί.

«Ο επείγων χαρακτήρας της κρίσης δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή. Χωρίς άμεση παρέμβαση, οι σοβαρές ελλείψεις τροφίμων πρόκειται να επιδεινωθούν, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τις ζωές πάνω από δύο εκατομμύριων ανθρώπων που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια για την επιβίωσή τους», δήλωσε η ίδια.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που χειρίζεται τις σχέσεις με τους Παλαιστινίους, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Η υπηρεσία δηλώνει πως κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι στον παράκτιο θύλακα εισέρχεται αρκετή βοήθεια και ότι το Ισραήλ δεν αποτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

