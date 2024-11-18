Γιατί όλοι στη Γερμανία μιλούν για τον Μπόρις Πιστόριους

Κανένα άλλο όνομα δεν ακούγεται περισσότερο στους πολιτικούς διαδρόμους και τα γερμανικά μέσα τελευταία από το όνομα του Μπόρις Πιστόριους, του 64χρονου υπ. Άμυνας της συγκυβέρνησης υπό τον Όλαφ Σολτς.



Είναι ο δεύτερος υπ. Άμυνας της Zeitenwende, δηλαδή της γερμανικής στροφής στην πολιτική ασφάλειας, μετά την παραίτηση της προκατόχου του Κριστίνε Λάμπρεχτ, που κλήθηκε να φέρει εις πέρας ένα τιτάνιο έργο: τη στήριξη της Ουκρανίας με γερμανικά όπλα και τη ριζική αναδιάρθρωση των σαθρών γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.



Στον Πιστόριους ανήκει και η περίφημη φράση «η Γερμανία πρέπει να καταστεί ετοιμόπολεμη μέχρι το 2029» σε μια προσπάθεια αφενός να καταδείξει τον ρωσικό κίνδυνο και αφετέρου να αφυπνίσει για την ανάγκη σοβαρών επενδύσεων και αλλαγών στα γερμανικά στρατεύματα.

Ο πιο αγαπητός πολιτικός στη Γερμανία

Ο Πιστόριους, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, παίρνει σταθερά «άριστα από τους πολίτες στη Γερμανία. Από τότε που ανέλαβε το υπ. Άμυνας είναι ο πιο δημοφιλής Γερμανός πολιτικός με διαφορά. Σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκοπική έρευνα του ινστιτούτου Insa είναι ο πιο αγαπητός Γερμανός πολιτικός, με δεύτερο τον Bαυαρό πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ από την CSU, τρίτο τον Χέντρικ Βυστ, πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας από την CDU και μόλις τέταρτο τον επικεφαλής της CDU και υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.



Το στοιχείο όμως που προκαλεί ανησυχία στον Όλαφ Σολτς είναι ότι ο ίδιος στη λίστα των είκοσι πιο αγαπητών πολιτικών έρχεται προτελευταίος, στη θέση 19, μια θέση πριν από τον συμπρόεδρο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία Τίνο Κρουπάλα. Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο καγκελάριο από τους Σοσιαλδημοκράτες το 41,5% απαντά στην ίδια δημοσκόπηση τον Μπόρις Πιστόριους και μόλις το 15,8% τον Όλαφ Σολτς.

Ρεύμα υπέρ του Πιστόριους εντός του SPD

Προς το παρόν, επισήμως τουλάχιστον, οι Σοσιαλδημοκράτες στηρίζουν τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα είναι «ο επόμενος καγκελάριος» και ο Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος κρατά πολύ χαμηλούς τόνους, δηλώνει ότι «υπάρχει καγκελάριος». Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Spiegel, μια ομάδα βουλευτών, η λεγόμενη «Seeheimer Kreis», φέρεται να συντάσσεται πλέον υπέρ μίας υποψηφιότητας Πιστόριους για την καγκελαρία.



Ο συγκεκριμένος κύκλος Σοσιαλδημοκρατών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θεωρεί αδιανόητη μια υποψηφιότητα Σολτς, γιατί θα οδηγούσε σε καταστροφή το κόμμα. Ακούγεται επίσης ότι ορισμένοι βουλευτές, που πρόσκεινται στην ομάδα, διαμηνύουν ότι δεν προτίθενται να κάνουν προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Σολτς. Από την άλλη πλευρά, ο συμπρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλινγκμπάιλ καλεί τα μέλη του κόμματος σε ενότητα και στήριξη του Σολτς, θεωρώντας ότι το δίλημμα τώρα θα πρέπει να είναι Μερτς ή Σολτς και όχι Σολτς ή Πιστόριους.



Όπως παρατηρεί η Zeit σε κάθε περίπτωση ο χρόνος πιέζει και το SPD θα πρέπει να προτείνει υποψήφιο καγκελάριο. Μια πρώτη απόφαση του προεδρείου του κόμματος αναμένεται σε ειδική εκδήλωση στις 30 Νοεμβρίου, ενώ το συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών, όπου θα επικυρωθεί η υποψηφιότητα, αναμένεται στις 11 Ιανουαρίου.

Δικηγόρος, δήμαρχος Όσναμπρυκ, υπ. Άμυνας

Ο Μπόρις Πιστόριους πάντως από την πλευρά του, ανεξάρτητα από το αν θέσει τελικά υποψηφιότητα για την καγκελαρία ή όχι, έχει έρθει στην κεντρική πολιτική ζωή της Γερμανίας για να μείνει. Με μια μακρά πορεία πάνω από τριάντα χρόνια σε όλη τη σκάλα της διοικητικής ιεραρχίας, δεν είναι ένας πολιτικός-πυροτέχνημα, αλλά έχει εμπειρία σε πολλά καίρια διοικητικά πόστα ξεκινώντας από το Όσναμπρυκ, τη γενέτειρά του.



Μετά τις σπουδές αρχικά στο εμπόριο και έπειτα στη νομική ξεκίνησε να δικηγορεί μέχρι που μεταπήδησε σε διοικητικές θέσεις από το 1991 στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Σιγά-σιγά εξελίχθηκε στην ιεραρχία και από το 2006 μέχρι το 2013 διετέλεσε δήμαρχος του Όσναμπρυκ. Από το 2013 έως το 2023 διετέλεσε υπ. Εσωτερικών και Αθλητισμού στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και από τον Ιανουάριο του 2023 ομοσπονδιακός υπ. Άμυνας.



Όσοι πολιτικοί ανταποκριτές τον ακολουθούν σε δύσκολες αποστολές τα τελευταία χρόνια, λένε ότι μιλάει απλά και κατανοητά και μπορεί εύκολα να εξηγήσει τη στρατηγική για την άμυνα της χώρας. Ξεχωρίζει, λένε, για την αμεσότητά του στην επικοινωνία και το χαλαρό ύφος του, όπως και τους καλούς τρόπους του. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.