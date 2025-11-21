Λονδίνο: Έτοιμα τα σχέδια για ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη προσδιορίσει ποιες στρατιωτικές μονάδες θα στείλει στην Ουκρανία, έπειτα από σειρά αναγνωριστικών επισκέψεων στη χώρα, ώστε να είναι έτοιμο να αναπτύξει άμεσα στρατεύματα εάν η τελευταία προσπάθεια αναβίωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών αποδώσει, αναφέρει το Bloomberg.

Η Βρετανία επικαιροποίησε τα σχέδιά της για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων», αφού πραγματοποίησε αξιολόγηση ετοιμότητας και ολοκλήρωσε αποστολές αναγνώρισης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. Οι στρατιωτικοί επιτελείς έχουν καθορίσει ποιο προσωπικό θα αναπτυχθεί και πού θα εγκατασταθούν τα αρχηγεία τους, στο πλαίσιο σχεδίων που αφορούν μια ομάδα 30 χωρών υπό τη Βρετανία και τη Γαλλία για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Έχουμε ηγηθεί των αναγνωριστικών στην Ουκρανία, οπότε γνωρίζουμε ποιες μονάδες θα χρησιμοποιήσουμε, γνωρίζουμε πώς θα τις αναπτύξουμε και γνωρίζουμε τι ρόλο θα παίξουν», είπε ο Χίλι σε δημοσιογράφους στο Πλίμουθ, απαντώντας σε ερώτηση του Bloomberg την Τετάρτη. Τα σχέδια θα οριστικοποιηθούν με τα άλλα μέλη της συμμαχίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ουκρανίας, και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας, πρόσθεσε.

«Αυτά τα σχέδια σημαίνουν ότι όταν υπάρξει ειρήνη, θα είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Χίλι, προσθέτοντας πως τα σχέδια περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης «Βρετανών στρατιωτών στην Ουκρανία για να συμβάλουν στη διασφάλιση μιας μακροχρόνιας ειρήνης».

Μια αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία συναντήθηκε την Τετάρτη με Ουκρανούς αξιωματούχους στο Κίεβο, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας του Τραμπ να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Άτομα με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο καταρτίζεται σε διαβούλευση με τη Ρωσία, περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών στην περιοχή του Ντονμπάς και περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού, θέσεις που είναι γνωστό ότι η Μόσχα θέτει ως όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι και Ευρωπαίοι σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν συμμετείχαν στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σχετικά με ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν σκεπτικισμό για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία. Η Ρωσία έχει στο παρελθόν δηλώσει αντίθεση σε συμφωνία που θα προέβλεπε την ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Χίλι δήλωσε ότι τον «ενθάρρυνε» η είδηση για την αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία στο Κίεβο και τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης. Το Λονδίνο προετοιμάζεται να δαπανήσει πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες (130 εκατ. δολάρια) για να καλύψει το αρχικό κόστος ανάπτυξης των βρετανικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ενώ η Βρετανία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν εκφράσει προθυμία να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, σκοπεύει να αναπτύξει προσωπικό μακριά από τις γραμμές του μετώπου. Το Ηνωμένο Βασίλειο εκπαιδεύει ουκρανικές δυνάμεις εντός της βρετανικής επικράτειας από την αρχή της σύγκρουσης, αλλά επιδιώκει να συνεχίσει την εκπαίδευση εντός της Ουκρανίας.

Όταν μια πολυεθνική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση, θα συσταθεί στο Κίεβο ένα κέντρο συντονισμού υπό την ηγεσία Βρετανού αξιωματικού. Η ομάδα θα παρέχει ειδικούς σε logistics, οπλισμό και εκπαίδευση, ώστε να συμβάλει στην ανασυγκρότηση των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας και θα αναλάβει την αεροπορική επιτήρηση για να επιτραπεί η επανέναρξη των κανονικών διεθνών αεροπορικών ταξιδιών, όπως ανακοίνωσαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία τον Ιούλιο.

Παράλληλα, θα ενισχύσουν την ομάδα της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία συμμετέχουν η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ώστε να εκκαθαριστούν οι νάρκες και να εξασφαλιστούν ασφαλείς θαλάσσιες οδοί προς και από τα ουκρανικά λιμάνια.



