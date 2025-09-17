Λονδίνο: Εντυπωσιακή υποδοχή Τραμπ αλλά και… απρόοπτα

Είναι μια παραδοσιακή ημέρα για τον ουρανό της Αγγλίας. Συννεφιασμένος, με σποραδική βροχή και με ελαφρύ κρύο. Όμως η ημέρα δεν είναι συνηθισμένη για τη χώρα. Η «άνευ προηγουμένου» δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά επίσημα σήμερα παρότι έχει φτάσει από χθες στο



Η ημέρα είναι αποκλειστικά βασιλική. Άλλωστε ο Βασιλιάς Κάρολος ήταν εκείνος που είχε αποστείλει πρόσκληση στον Πρόεδρο Τραμπ από τον Φεβρουάριο. Όπως επιτυχημένα σχολιάζεται, ο Βρετανός Βασιλιάς λειτουργεί σήμερα ως επικεφαλής της διπλωματίας καθώς είναι γνωστή η συμπάθεια του Αμερικανού Προέδρου προς το πρόσωπό του και άρα σημαντική η συνάντηση για την σχέση των δύο χωρών.

Τα μέτρα ασφαλείας και η εικόνα που επικρατεί στο Ουίνδσορ

Για αυτό, όλα όσα έχουν προγραμματιστεί είναι μεγαλοπρεπή και υπό αυστηρό πρωτόκολλο. Βρετανικές και αμερικανικές σημαίες βρίσκονται κατά μήκος του κάστρου του Ουίνδσορ, μια από τις επίσημες κατοικίες της βασιλικής οικογένειας, η οποία βρίσκεται μόλις 35 χιλιόμετρα μακριά από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ.



Η αστυνόμευση είναι σε πρωτοφανή για την χώρα επίπεδα. Έξω από το κάστρο υπάρχουν κίτρινα γιλέκα της αστυνομίας και αρκετά κιγκλιδώματα που απαγορεύουν τη διέλευση των περαστικών και κλείνουν κομβικά σημεία της ευρύτερης περιοχής.



Χιλιάδες άνδρες ασφαλείας, ένας στόλος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τεθωρακισμένα οχήματα περικυκλώνουν την περιοχή με τον αριθμό αλλά και το κόστος της «επιχείρησης» να μην έχει γίνει ακόμα γνωστός.



Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, πρόκειται για την μεγαλύτερη τιμητική φρουρά που έχει γίνει ποτέ σε επίσημη επίσκεψη, με την συμμετοχή 1.300 μελών του βρετανικού στρατού αλλά και 120 αλόγων. Επισημαίνεται όμως ότι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η είσοδος με τις άμαξες και βέβαια το επίσημο δείπνο, θα είναι όλα εντός των τειχών του κάστρου. Όπως επισημάνθηκε, είναι μέτρο για λόγους ασφαλείας, όμως κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται.

Παρελκόμενα με ακτιβιστές και μεγάλες διαδηλώσεις

Η παρουσία του κόσμου είναι εμφανώς περιορισμένη. Παρόλα αυτά, χθες αργά το βράδυ, ακτιβιστές προέβαλαν σε έναν από τους πύργους του κάστρου του Ουίνδσορ εικόνες και φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα, Τζέφρεϊ Έπστεϊν. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει 4 υπόπτους ενώ νωρίτερα χθες διαδηλωτές είχαν ανοίξει, κοντά στη βασιλική κατοικία, ένα υπερμέγεθες πανό με φωτογραφία των δύο ανδρών.



Ίδια εικόνα και σήμερα, με ένα βαν το οποίο είχε αντίστοιχη φωτογραφία και την επιγραφή: «Καλωσόρισες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ντόναλντ». Όλα τα παραπάνω δείχνουν τα ανάμεικτα συναισθήματα που επικρατούν στη χώρα ενώ το μεσημέρι γίνεται μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο του Λονδίνου κατά του Αμερικανού προέδρου συντονισμένη από το Stop Trump Coalition.

Πηγή: Deutsche Welle

