Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, μια μέρα μετά την έναρξη της επί μακρόν απειλούμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ, σημειώνει το Reuters.

Το βασίλειο προέτρεψε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν αυτό που περιέγραψε ως δολοφονίες, λιμοκτονία και αναγκαστική εκτόπιση Παλαιστινίων από το Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την Τρίτη μια χερσαία επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο του κύριου αστικού κέντρου της Γάζας.

Υπήρξε κύμα κριτικής από χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί και μεσολαβεί στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ χαρακτήρισε την ισραηλινή επίγεια επίθεση ως συνέχεια του «πολέμου γενοκτονίας» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.

Αφού η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γενεύη, Ντάνιελ Μέρον, χαρακτήρισε την έκθεση «σκανδαλώδη» και «ψεύτικη», λέγοντας ότι συντάχθηκε από «αντιπροσώπους της Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

