Λονδίνο: Άνδρας με μαχαίρι σκόρπισε τον πανικό σε σταθμό του μετρό

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό στο Λονδίνο για τον εντοπισμό ενός άνδρα που εισήλθε με ένα μεγάλο μαχαίρι σε σταθμό του μετρό στα νοτιοδυτικά της βρετανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της απογευματινής ώρας αιχμής τη Δευτέρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στον σταθμό Μπάλχαμ να κραδαίνει το μαχαίρι, προτού πηδήξει πάνω από τις μπάρες επικύρωσης εισιτηρίων και διαφύγει, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό, δείχνοντας επιβάτες να προσπαθούν να καλυφθούν και να κρύβονται μέσα στα βαγόνια του τρένου. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγεται μια επιβάτης να φωνάζει «Θεέ μου» και να ρωτά με αγωνία «έφυγε;», καθώς κοιτάζει προσεκτικά προς την αποβάθρα την ώρα που ο άνδρας τρέπεται σε φυγή.

«Ένας νεαρός άντρας που κρατούσε ένα τεράστιο μαχαίρι/ματσέτα έτρεξε προς το μέρος μας. Όλοι έτρεξαν και κρύφτηκαν στον επόμενο συρμό. Τόσο τρομακτικό, χαίρομαι που είμαι καλά», έγραψε μία αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας άλλος περιέγραψε ότι οι επιβάτες «ούρλιαζαν» καθώς ο δράστης έτρεχε μέσα στον σταθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιος φώναξε: «Έχει μαχαίρι, κατεβείτε από το τρένο». Πρόσθεσε δε στην ανάρτησή του: «Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ μοιραστείτε τη. Δεν νομίζω ότι τραυματίστηκε κανείς, αλλά ελπίζω όλοι να είναι καλά και ασφαλείς».

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ξεκίνησε επείγουσα έρευνα, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες από μάρτυρες που βρίσκονταν στον συρμό της γραμμής Northern ή μέσα στον σταθμό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντινγκτον της Αγγλίας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα.

