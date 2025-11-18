Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας να επιδιώκει να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα του μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 και να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

Η τελετή άφιξης ήταν πιο εντυπωσιακή από ό,τι συνηθίζεται για ξένο ηγέτη: μπάντα των Πεζοναυτών έπαιζε ενώ έφιπποι αξιωματικοί κρατούσαν τις σημαίες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, και σύγχρονα μαχητικά πέταξαν πάνω από τον Λευκό Οίκο σε σχηματισμό V. Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον πρίγκιπα Μοχάμεντ με χειραψία και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, πριν μπουν στο κτίριο.

Η εντυπωσιακή διέλευση μαχητικών περιλάμβανε τρία F-35 και τρία F-16, μια προσωπική κίνηση από τον Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες μπήκαν στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ ξενάγησε τον πρίγκιπα διάδοχο και στάθηκε μπροστά σε έναν τοίχο με τα πορτρέτα των Αμερικανών προέδρων.

Ο Τραμπ και ο πρίγκιπας διάδοχος στάθηκαν για αρκετά λεπτά μπροστά στα πορτρέτα των πρώην προέδρων Τόμας Τζέφερσον και Φραγκλίνου Ρούζβελτ.

Η επίσκεψη δεν θεωρείται επίσημη αρχηγού κράτους, καθώς τυπικά ο τίτλος ανήκει στον 89χρονο βασιλιά Σαλμάν.

Ωστόσο, με αυτήν την τελετουργική υποδοχή, ο Τραμπ δείχνει πόσο σημαντική θεωρεί τη Σαουδική Αραβία για τα αμερικανικά συμφέροντα και πόση βαρύτητα δίνει στη σχέση του με τον πρίγκιπα διάδοχο.

Η επίσκεψη του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Σαουδάραβας διάδοχος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο μετά το 2018, χρονιά κατά την οποία η CIA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι διέταξε άμεσα τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εντατικών διπλωματικών επαφών, καθώς οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία επιδιώκουν νέα συμφωνία ασφαλείας και ευρύτερη στρατηγική συνεργασία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο ως «πολύ καλό φίλο» κατά την κοινή τους εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο και έκανε θετική αναφορά στο ιστορικό του μπιν Σαλμάν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο άνδρες «είναι καλοί φίλοι εδώ και πολλά χρόνια», αναφέροντας ότι η Σαουδική Αραβία έχει συμφωνήσει να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, προσθέτοντας μάλιστα ότι «το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί».

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία «πιστεύει στο μέλλον της Αμερικής» και ότι σκοπεύει να αυξήσει τη δέσμευσή της για επενδύσεις στις ΗΠΑ από τα 600 δισ. δολάρια σχεδόν στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

«Θα ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισ. δολάρια σχεδόν στο 1 τρισ. δολάρια για επενδύσεις - πραγματικές επενδύσεις και πραγματικές ευκαιρίες», είπε, προσθέτοντας ότι θα αφορά τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και άλλους τομείς.

Ερωτηθείς για το πόσο ρεαλιστικό είναι για τη Σαουδική Αραβία να επενδύσει 1 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ εν μέσω χαμηλών τιμών πετρελαίου, απάντησε ότι το βασίλειο δεν «δημιουργεί ψεύτικες ευκαιρίες για να ικανοποιήσει την Αμερική ή τον Τραμπ». Συμπλήρωσε ότι η Σαουδική Αραβία έχει «τεράστια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ» και επιθυμεί αμερικανικά chips.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε για το πόρισμα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο ο πρίγκιπας Μοχάμεντ είχε διατάξει τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι. Ο Τραμπ παρενέβη, ρώτησε σε ποιο μέσο ανήκει ο δημοσιογράφος και άρχισε να υπερασπίζεται τον πρίγκιπα διάδοχο. «Δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να φέρνεις τον καλεσμένο μας σε δύσκολη θέση κάνοντας μια τέτοια ερώτηση».

«Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε, είτε εσείς τον συμπαθούσατε είτε όχι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «έγιναν πράγματα, αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτά, και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί».

Απαντώντας ο ίδιος στην ερώτηση για τη δολοφονία του Κασόγκι, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ είπε ότι η Σαουδική Αραβία «έκανε όλα τα σωστά βήματα» για να διεξαγάγει έρευνα. «Είναι επώδυνο και είναι ένα τεράστιο λάθος», σημείωσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει σε αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία, σε μια συμφωνία παρόμοια με αυτήν που έχουν με το Ισραήλ.

«Όσο με αφορά, πιστεύω ότι και οι δύο βρίσκονται σε επίπεδο όπου πρέπει να έχουν κορυφαίας τεχνολογίας F-35», είπε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ "μεγάλους συμμάχους". Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «το Ισραήλ θα είναι χαρούμενο», όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία των F-35.

Επίσης, ο Τραμπ, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο σχετικά με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως έλαβε θετική ανταπόκριση.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας διάδοχος είπε στους δημοσιογράφους ότι, ενώ η Σαουδική Αραβία θέλει να συμμετάσχει στις συμφωνίες που εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, επιθυμεί παράλληλα να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ξεκάθαρος δρόμος προς μια λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες συμφωνίες που συζητούνται, ο Τραμπ είπε ότι «βλέπει» να προχωρά μια συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας στη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να προσδιορίσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Ερωτηθείς για τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν, ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση και επιτέθηκε σε δημοσιογράφο που του έθεσε σχετική ερώτηση, αποκαλώντας τη «τρομερό άνθρωπο» και δηλώνοντας ότι, κατά τη γνώμη του, θα έπρεπε να ανακληθεί η άδεια μετάδοσης του ABC News.

