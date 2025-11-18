Η Ουκρανία έπληξε στόχους εντός Ρωσίας με ATACMS

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «σημαντική εξέλιξη», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός.

Η Ουκρανία δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί τα προηγμένα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα εναντίον στόχων στη Ρωσία, αν και ο περιορισμός για την χρήση τους είχε αρθεί επί προεδρίας Μπάιντεν στις ΗΠΑ.

Η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Κίεβο παρέλαβε τα συστήματα το 2023 , αλλά αρχικά είχε περιοριστεί στο να τα χρησιμοποιεί μόνο στην ουκρανική επικράτεια, της οποίας σχεδόν το 1/5 βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήρε τους περιορισμούς τον Νοέμβριο του 2024, μια κίνηση που είχε επικριθεί από τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουκρανία είχε ζητήσει αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ που έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, λέγοντας ότι θα βοηθήσουν στο να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αν και ο Τραμπ αρχικά σκεφτόταν την ιδέα της πώλησής τους στο Κίεβο, τον Νοέμβριο είχε δηλώσει ότι «δεν σκέφτεται πραγματικά» να το κάνει.

Πηγή: skai.gr

