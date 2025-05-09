Η Ρωσία έπληξε οκτώ οικισμούς στην Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου τουλάχιστον 220 φορές κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ.

Σε δηλώσεις του στην πλατφόρμα μηνυμάτων Telegram νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο Φεντόροφ ανέφερε ότι τα χωριά στη Ζαπορίζια δέχθηκαν επίθεση με 150 drones και 70 βολές πυροβολικού τις τελευταίες 24 ώρες. Να σημειωθεί ότι η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τέθηκε σε ισχύ τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πάνω από 700 φορές.

Πηγή: skai.gr

