Μεσολάβηση επέτρεψε χθες Σάββατο να συναφθεί συμφωνία για να τερματιστούν οι συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ένοπλες ομάδες σε προάστιο της πρωτεύουσας της Λιβύης, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν προχθές Παρασκευή το μεσημέρι και συνεχίστηκαν για κάποιες ώρες χθες Σάββατο στην Τατζούρα, κοινότητα περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης.

Εννιά άνθρωποι και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν προχθές, σύμφωνα με ανακοίνωση του κέντρου άμεσης βοήθειας της λιβυκής πρωτεύουσας.

«Οι μάχες σταμάτησαν χάρη σε συμφωνία και μεσολάβηση άλλων ένοπλων οργανώσεων», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη.

Στρατιωτική δύναμη υπαγόμενη στο γενικό επιτελείο και στο υπουργείο Άμυνας στην Τρίπολη επενέβη για να σταματήσουν οι μάχες. Η μεσολάβηση μεταξύ των δυο πλευρών, που αμφότερες πρόσκεινται στην ΚΕΕ, έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) «καταδίκασε τις ένοπλες συγκρούσεις» και «τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από την Τρίπολη», τονίζοντας την «ανησυχία» της για τους θανάτους με ανακοίνωσή της.

Στηλίτευσε τη χρήση «βαρέων όπλων και ρουκετών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές», υπενθυμίζοντας «σε όλα τα μέρη την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τους αμάχους πάντα».

Η αποστολή του ΟΗΕ κάλεσε ακόμη τις ένοπλες οργανώσεις «να αναλάβουν τις ευθύνες τους τερματίζοντας τις ένοπλες συγκρούσεις, αποκαθιστώντας την ηρεμία σε κατοικημένες περιοχές» και κάλεσε να υπάρξει «λογοδοσία αυτών που ευθύνονται» για τις μάχες.

Με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές, οι μαχητές των ταξιαρχιών «Ραμπάτ αλ Ντούρου» και «Σουχάντα Σαμπρίγια» αποσύρονται από τους τομείς που κατείχαν την Παρασκευή, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει δυνάμεις ανάμεσά τους τρίτη ένοπλη ομάδα.

Χθες Σάββατο, το κέντρο άμεσης βοήθειας τόνισε πως απομάκρυνε εσπευσμένα 72 οικογένειες από τη ζώνη των μαχών.

Από την πλευρά του, το πανεπιστήμιο της Τρίπολης, σε μικρή απόσταση από την περιοχή επιχειρήσεων, ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλονται τα μαθήματα «προληπτικά».

Η κυβέρνηση στην Τρίπολη δεν έχει σχολιάσει επίσημα το ξέσπασμα των συγκρούσεων ως αυτό το στάδιο.

Η Λιβύη σπαράσσεται από τη βία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011 κι έχει δυο κυβερνήσεις, τη μια στο δυτικό της τμήμα, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, την άλλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στο στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει, πέρα από την Κυρηναϊκή, τομείς του νότου.

Παρά την επάνοδο σε σχετική ηρεμία τα τελευταία χρόνια, ξεσπούν σποραδικά εχθροπραξίες ανάμεσα στη μυριάδα των ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα, ιδιαίτερα μέσα στην και γύρω από την Τρίπολη.

Οι προχθεσινές συγκρούσεις συνέπεσαν με κινήσεις στρατευμάτων του στρατάρχη Χάφταρ στο νότιο τμήμα της χώρας, οι οποίες επανέφεραν στο προσκήνιο το φάσμα του εμφυλίου πολέμου, τέσσερα χρόνια μετά τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη κάλεσε να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και να «αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.