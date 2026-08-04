Λιβύη: Μάχες μεταξύ ένοπλων ομάδων στην περιοχή της Ζαουίγια

Σφοδρές μάχες μεταξύ αντίπαλων ένοπλων ομάδων στη δυτική Λιβύη στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συγκρούσεις σταμάτησαν σήμερα μετά την παρέμβαση μιας δύναμης που πήρε θέση ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Μονάδες της 52ης Ταξιαρχίας Πεζικού της Δύσης –πρόσκειται στην κυβέρνηση της Τρίπολης– επενέβησαν ως «ουδέτερη ειρηνευτική δύναμη», με τη συμφωνία των δύο ένοπλων ομάδων, είπε η πηγή αυτή. Επί του παρόντος έχουν αναπτυχθεί «κατά μήκος των γραμμών επαφής του Σορμάν και στα διοικητικά όρια της Ζαουίγια», δύο παραλιακών πόλεων που απέχουν περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης.

Ο παραλιακός δρόμος έχει ανοίξει και πάλι, και προς τις δύο κατευθύνσεις και «πλέον δεν υπάρχουν συγκρούσεις» στη ζώνη αυτή, πρόσθεσε.

Οι μάχες μεταξύ αντίπαλων ένοπλων ομάδων είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή της Ζαουίγια, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Η παράκτια ζώνη της δυτικής Λιβύης βρίσκεται στην καρδιά συγκρούσεων μεταξύ ομάδων που διεκδικούν να διευρύνουν την επιρροή τους και επιδίδονται στη διακίνηση μεταναστών και το λαθρεμπόριο ντίζελ.

Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Ζαουίγια είπε νωρίτερα στο AFP ότι οι συγκρούσεις επικεντρώθηκαν «στα νότια του Σορμάν και σε ορισμένες συνοικίες της Ζαουίγια». Σύμφωνα με αυτόν, ήρθαν αντιμέτωποι εκεί ο «Μηχανισμός Αντιμετώπισης Απειλών για την Ασφάλεια « (SPA) και το «103ο Τάγμα Πεζικού», εν συντομία «103». Η SPA υπάγεται επισήμως στον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, ο οποίος ηγείται της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης, με έδρα την Τρίπολη. Η Ταξιαρχία 103 υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης –η αυθεντικότητα των οποίων δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτει από το AFP– δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από συνοικίες του Σορμάν, καθώς και στρατιωτικά οχήματα να καίγονται στην πόλη αυτήν.

Η δικαστική αστυνομία από την πλευρά της ανέφερε ότι μια ομάδα κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κέντρο του Σορμάν επωφελήθηκε από τη σύγχυση λόγω των μαχών και απέδρασε. Ο αριθμός των δραπετών δεν διευκρινίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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