Διασώστες επιχειρούσαν σήμερα το πρωί για να σβήσουν φωτιές και να καθαρίσουν συντρίμμια στην ανατολική Μπαλακλία της Ουκρανίας, αφού ρωσικά πλήγματα σε κατοικίες στη διάρκεια της νύκτας στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές μέσω του Telegram.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στη διάρκεια της νύκτας και τουλάχιστον 19 τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε οικισμούς στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι.

Άλλοι δώδεκα τραυματίσθηκαν στην ίδια την πόλη του Σούμι, έπειτα από επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία επίσης μέσω του Telegram.

Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε βαν προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, ανακοινώθηκε από την περιφερειακή διοίκηση.

Στην Μπαλακλία, ένα πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε «μια μεμονωμένη κατοικία», έγραψε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Βιτάλι Καραμπάνοφ στον λογαριασμό του στο Telegram. «Δυστυχώς μια γυναίκα σκοτώθηκε κατά την επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τόπο του πλήγματος και οι διασώστες διεξάγουν έρευνες στα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ένα δεύτερο πλήγμα σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα, κοντά σε «άλλη μεμονωμένη κατοικία», σύμφωνα με τον Καραμπάνοφ.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα πλήγματα αυξάνονται στις δύο πλευρές μιας γραμμής του μετώπου που παραμένει σχεδόν ακίνητη, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματά της εναντίον της Ρωσίας και των εδαφών που έχουν καταληφθεί από τη Μόσχα, κυρίως εναντίον εγκαταστάσεων της γιγάντιας ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και ενεργειακών υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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