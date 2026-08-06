Τομ Χόλαντ-Ζεντάγια: Το ζευγάρι των 1,8 δισ. δολαρίων

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια δεν είναι απλώς ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ. Πλέον, είναι και ένα από τα πλέον κερδοφόρα κινηματογραφικά δίδυμα όλων των εποχών.

Οι δύο ηθοποιοί κατάφεραν μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο να κυριαρχήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες με δύο διαφορετικές υπερπαραγωγές, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Δύο ταινίες, έσοδα άνω των 1,8 δισ. δολαρίων

Το «Spider-Man: Brand New Day», στο οποίο ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει ως Πίτερ Πάρκερ και η Ζεντάγια ως MJ, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας 932 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα στην ιστορία του κινηματογράφου, πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame». Στη Βόρεια Αμερική, μάλιστα, η ταινία κατέγραψε νέο ρεκόρ, με εισπράξεις 360 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, στην οποία επίσης εμφανίζονται και οι δύο ηθοποιοί, είχε ξεπεράσει τα 911 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα προβολής. Στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», ο Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, ενώ η Ζεντάγια εμφανίζεται ως θεά Αθηνά.

Το Χόλιγουντ έχει γνωρίσει αρκετά διάσημα ζευγάρια που συνεργάστηκαν και μπροστά στην κάμερα, από τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί μέχρι την Έμιλι Μπλαντ και τον Τζον Κρασίνσκι. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές της κινηματογραφικής αγοράς, κανένα άλλο ζευγάρι δεν έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί ταυτόχρονα σε δύο διαδοχικές υπερπαραγωγές με τόσο υψηλές εισπράξεις.

The collective power of married couple Tom Holland and Zendaya has earned the two nearly $1.8 billion at the worldwide box office in back-to-back blockbusters, “Spider-Man: Brand New Day” and “The Odyssey.” https://t.co/4SKmbuKDAB — The Wall Street Journal (@WSJ) August 5, 2026

Από παιδιά-ηθοποιοί στην κορυφή του Χόλιγουντ

Και οι δύο ξεκίνησαν την καριέρα τους σε πολύ νεαρή ηλικία. Ο Τομ Χόλαντ έγινε αρχικά γνωστός μέσα από το μιούζικαλ «Billy Elliot» στο West End του Λονδίνου. Στη συνέχεια υποδύθηκε τον γιο της Ναόμι Γουότς στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «The Impossible», με θέμα το φονικό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Ζεντάγια, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε ως παιδί-σταρ της Disney, συμμετέχοντας σε σειρές όπως τα «Shake It Up» και «K.C. Undercover». Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν πριν από περίπου μία δεκαετία, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικού για το «Spider-Man: Homecoming». Εκείνος επιλέχθηκε για τον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και εκείνη για τον ρόλο της MJ, η οποία εξελίχθηκε και σε μεγάλο έρωτα του ήρωα.

Συνολικά, οι ταινίες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο Τομ Χόλαντ έχουν αποφέρει περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι κινηματογραφικές συμμετοχές της Ζεντάγια πλησιάζουν τα 8 δισεκατομμύρια.

Από το κόκκινο χαλί στις επιχειρήσεις

Η επιρροή τους δεν περιορίζεται στη μεγάλη οθόνη. Η Ζεντάγια έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο κόκκινο χαλί, κυρίως χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία της με τον στιλίστα Λο Ρόουτς. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει συλλογή αθλητικών και καθημερινών ρούχων σε συνεργασία με την On, ενώ ανακοινώθηκε ως το πρόσωπο του αρώματος Paradoxe Sweet Chemistry της Prada.

Ο Τομ Χόλαντ είναι επίσης πρεσβευτής αρώματος της Prada, καθώς αποτελεί το πρόσωπο του Paradigme, ενώ έχει ιδρύσει την εταιρεία Bero. Η μάρκα του εμφανίζεται μάλιστα στο «Spider-Man: Brand New Day», σε σκηνή κατά την οποία ο Πίτερ Πάρκερ ψωνίζει σε ένα παντοπωλείο.

Ο μυστικός γάμος

Παρότι γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν μέσα από τον κινηματογράφο, οι δυο τους έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Ο Πίτερ Πάρκερ και η MJ αντάλλαξαν το πρώτο τους φιλί στη μεγάλη οθόνη στο «Spider-Man: Far From Home» το 2019, όμως το πραγματικό ζευγάρι απέφευγε επί χρόνια να μιλά ανοιχτά για τη σχέση του.

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια δεν ανακοίνωσαν επίσημα τον γάμο τους, ούτε δημοσίευσαν φωτογραφίες από την τελετή. Οι πρώτες σαφείς ενδείξεις ήρθαν τον Μάρτιο, όταν ο Λο Ρόουτς αποκάλυψε ότι «ο γάμος είχε ήδη γίνει». Αργότερα, ο ίδιος ο Χόλαντ επιβεβαίωσε εμμέσως ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε, λέγοντας πως όλα τα μέλη της οικογένειάς του ήταν παρόντα.

Πηγή: skai.gr

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