Η νίκη του προοδευτικού γιατρού και πρώην διευθυντή Δημόσιας Υγείας του Ντιτρόιτ, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν προκάλεσε την άμεση και ιδιαίτερα επιθετική αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στο Λας Βέγκας, ο Τραμπ παρουσίασε τον Ελ-Σαγέντ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της, όπως υποστηρίζει, «ριζοσπαστικοποίησης» του Δημοκρατικού Κόμματος και επιχείρησε να συνδέσει την υποψηφιότητά του με τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: χαρακτήρισε τον Ελ-Σαγέντ «άνθρωπο του μίσους» («a man of hate»),

λέγοντας επίσης ότι «δεν αγαπά το Ισραήλ» και ότι «δεν αγαπά τους Εβραίους, τους μισεί με πάθος που καίει την καρδιά του»,

ενώ δεν έλειψε να χρησιμοποιήσει και αθυρόστομες φράσεις όπως το συνηθίζει όταν θέλει να μειώσει τους αντιπάλους του και όσους δεν συμπαθεί λέγοντας: «he is full of shit», η οποία αποδίδεται στα ελληνικά ως «λέει μ……ς».

Τον χαρακτήρισε επίσης «κομμουνιστή», υποστηρίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί «δεν θέλουν πλέον να περάσουν από τον σοσιαλισμό αλλά να πάνε κατευθείαν στον κομμουνισμό».

Νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είχε επίσης αποκαλέσει τον Ελ-Σαγέντ «κομμουνιστή που μισεί τους Εβραίους και το Ισραήλ», υποστηρίζοντας ότι η επικράτησή του αποτελεί «εξαιρετική είδηση για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα» ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ

Ο Ελ-Σαγέντ ανήκει στην προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών.

Είναι γιατρός, πρώην αξιωματούχος Δημόσιας Υγείας στο Ντιτρόιτ και έχει γίνει γνωστός για τις θέσεις του υπέρ της καθολικής δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, της μείωσης της επιρροής των μεγάλων χρηματοδοτών στην πολιτική και της αναθεώρησης της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ.

Η στάση του απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και η έντονη κριτική του προς την κυβέρνηση του Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ φιλοϊσραηλινές οργανώσεις δαπάνησαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια χρηματοδοτώντας την αντιπάλο του, Χέιλι Στίβενς.

Παρά πάντως το οικονομικό μειονέκτημα, ο Ελ-Σαγέντ κατάφερε να επικρατήσει στις προκριματικές των Δημοκρατικών.

Ο ίδιος έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι ασκεί κριτική στις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης και όχι στους Εβραίους ως κοινότητα, ενώ έχει δηλώσει ότι η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού αποτελεί προσωπική του δέσμευση, όπως και η καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας.

Κρίσιμη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας

Η αναμέτρηση στο Μίσιγκαν θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς η συγκεκριμένη πολιτεία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου ο Ελ-Σαγέντ θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς, σε μια μάχη που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιες πολιτικές και οικονομικές δαπάνες.

Η υποψηφιότητά του αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο η προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών μπορεί να επικρατήσει σε μία από τις πιο αμφίρροπες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.



Πηγή: skai.gr

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