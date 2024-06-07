«Η Ρωσία είναι μια ιμπεριαλιστική δύναμη η οποία καταπατά το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε, υπογραμμίζοντας ότι η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία «σημαίνει προστασία των δικαιωμάτων μας, της εθνικής κυριαρχίας των Ουκρανών και της εδαφικής τους ακεραιότητας».

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και πρέπει να έρθει μέσω διαπραγματεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι η στιγμή αυτή δεν έχει φθάσει γιατί η Ρωσία «συνεχίζει να κινείται επιθετικά». O Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία δεν δείχνει τάσεις αυτοσυγκράτησης και ότι αν δεν υπήρχε η αντίδραση της Δύσης, η Ουκρανία θα ήταν ήδη ρωσικός δορυφόρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι η Γαλλία θα συνεχίσει τη βοήθειά της στην Ουκρανία επισημαίνοντας ότι «δεν θέλουμε να κλιμακωθεί ο πόλεμος». Είπε επίσης ότι ότι η Γαλλία θα δώσει στην Ουκρανία Mirage 2000-5, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, και ότι θα εκπαιδεύσει πιλότους και στρατιωτικούς.

Ως προς το ζήτημα της πιθανής αποστολής στρατιωτικών εκπαιδευτών στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού σε αυτό το θέμα». Ερωτηθείς για τη σύλληψη ενός Γάλλου στη Ρωσία ο αρχηγός του γαλλικού κράτους επιβεβαίωσε τις πληροφορίες διευκρινίζοντας: «Ένας συμπατριώτης μας συνελήφθη στη Ρωσία και επειδή πολλά πράγματα έχουν ειπωθεί από τις ρωσικές αρχές γι' αυτόν, είναι ένας από τους συμπατριώτες μας που εργάζεται σε μια ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε από τον πρώην Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, και ασχολείται με τη διπλωματία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιος που εργάστηκε ή εργάζεται για τη Γαλλία».

Ερωτηθείς για την κατάσταση στη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του για κατάπαυση του πυρός και ότι στηρίζει το αμερικανικό σχέδιο.

Σε ό,τι αφορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μακρόν είπε ότι είναι «ένας απολύτως νόμιμος συνομιλητής», ακόμη κι αν μπορεί να του απαγγελθεί κατηγορία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. «Οι εντολές δεν έχουν ακόμη εκδοθεί», υπενθύμισε. Ως προς το ζήτημα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Γαλλία είναι υπέρ αλλά ότι δεν έχει ακόμα φτάσει η κατάλληλη στιγμή.

Τέλος, ενόψει των ευρωεκλογών, ο Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες τονίζοντας ότι εκτός από τον αγώνα κατά της αποχής, υπάρχει και ο αγώνας κατά της ακροδεξιάς. «Εάν αύριο η Γαλλία στείλει μια πολύ μεγάλη ακροδεξιά αντιπροσωπεία, εάν το κάνουν άλλες μεγάλες χώρες, η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί μπλοκαρισμένη», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.