Διασώστες ανέσυραν τα πτώματα 16 Πακιστανών μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαιναν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ενώ ακόμη δέκα άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 16 πτώματα και η πακιστανική υπηκοότητά τους διαπιστώθηκε μέσω των διαβατηρίων τους», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου. «Υπάρχουν 37 επιζώντες, ένας εκ των οποίων έχει νοσηλευτεί και 33 βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση».

Ομάδα της πρεσβείας του Πακιστάν στην Τρίπολη επισκέφθηκε την παράκτια πόλη Ζαουίγια για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους και με εκείνους από το νοσοκομείο της πόλης.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες Πακιστανοί πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε διακινητές για να επιχειρήσουν επικίνδυνα ταξίδια στην Ευρώπη, όπου ελπίζουν να βρουν δουλειά και να στείλουν χρήματα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους.

Οι Πακιστανοί είναι συχνά μεταξύ εκείνων που πνίγονται καθώς επιβαίνουν σε υπερπλήρη πλεούμενα που βυθίζονται στη Μεσόγειο, η οποία χωρίζει τη Βόρεια Αφρική από την Ευρώπη, την πιο θανατηφόρα μεταναστευτική διαδρομή στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

