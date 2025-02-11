Ιράν: Στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για Νομικές και Διεθνείς Υποθέσεις Καζέμ Γκαριμπαμπαντί ανακοίνωσε ότι το Ιράν θα αποστείλει επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να διαμαρτυρηθεί για τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.



Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του X την Τρίτη, ο Γκαριμπαμαντί είπε ότι η επιστολή έχει σκοπό να καταγράψει τις απειλές των ΗΠΑ - που αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών - στα αρχεία του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Κάθε επιθετική ενέργεια θα έχει σοβαρές συνέπειες και οι ΗΠΑ θα είναι απολύτως υπεύθυνες» ξεκαθάρισε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Σημείωσε ότι η μαζική συμμετοχή του ιρανικού λαού σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τον εορτασμό της 46ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης τη Δευτέρα ήταν «μια σταθερή απάντηση» στις πρόσφατες απειλές του Τραμπ, τις οποίες αποκάλεσε εμπρηστικές.την ασφάλεια και τα εθνικά του συμφέροντα», είπε.Στις 7 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είπε στη New York Post ότι θα προτιμούσε την επίτευξη συμφωνίας με το ΙράνΤο Ιράν έχει διαψεύσει τις κατηγορίες, τις οποίες διατύπωσε ο Τραμπ, ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το 2018, ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς τις Ηνωμένες Πολιτείες από μια συμφωνία με το ΙράνΝωρίτερα, στις 7 Φεβρουαρίου, ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι «η διαπραγμάτευση με μια τόσο ύπουλη κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα ήταν σοφή». Αλί Χαμενεΐ ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή.«Αν μας απειλήσουν, θα τους απειλήσουμε. Εάν υλοποιήσουν αυτή την απειλή, θα υλοποιήσουμε τη δική μας. Εάν παραβιάσουν την ασφάλεια του έθνους μας, θα παραβιάσουμε την ασφάλειά τους χωρίς αμφιβολία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός ηγέτης.

