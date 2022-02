Η Ρωσία θα πληρώσει υψηλό τίμημα για την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ σε έκτακτη ενημέρωση, επαναλαμβάνοντας: «Στηριζουμε την Ουκρανία και καταδικάζουμε την ρωσική εισβολή».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσουν αύριο, Παρασκευή, τηλεδιάσκεψη κορυφής.

Παράλληλα ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η Συμμαχία θα αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις στην ανατολική της πτέρυγα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερα από 100 πολεμικά αεροσκάφη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

«Συγκαλέσαμε αύριο τηλεδιάσκεψη κορυφής για να αναλύσουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαντήσουμε με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ενότητα».

