Στην σκιά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, το NATO ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι αναπτύσσει περισσότερες αμυντικές χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες δυνάμεις στα ανατολικά της συμμαχίας για να προστατεύσει τους συμμάχους του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το κύριο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αναφέρεται: «Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια και θα έχουν γεωστρατηγικές συνέπειες.

Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την άμυνα όλων των Συμμάχων.

Αναπτύσσουμε επιπλέον αμυντικές χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας, καθώς και πρόσθετα θαλάσσια μέσα. Έχουμε αυξήσει την ετοιμότητα των δυνάμεών μας να ανταποκριθούν σε όλα τα ενδεχόμενα».

