του Θανάση Γκαβού

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον είπε ότι καλεί σε έκτακτη σύσκεψη όλων των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ «το συντομότερο δυνατό», ώστε να υπάρξει αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βρετανός ηγέτης επιβεβαίωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το βρετανικό λαό κατά τη διάρκεια του πρωινού αναφορικά με τη ρωσική εισβολή.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.