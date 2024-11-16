Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν σε «επιδρομή του ισραηλινού εχθρού» σε ένα χωριό στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, οι έξι νεκροί είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.

«Μια επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στο Χραϊμπέχ σκότωσε έξι άτομα, εκ των οποίων τρία παιδιά, ενώ 11 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, τραυματίστηκαν», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, διευκρινίζοντας ότι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε «κρίσιμη κατάσταση κατάσταση» .

