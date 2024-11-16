ΗΠΑ: Ο Λι Ζέλντιν επικεφαλής της Προστασίας Περιβάλλοντος

Θέλει όντως ο επόμενος πρόεδρος να τορπιλίσει το έργο της κρίσιμης υπηρεσίας;

Τον πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Λι Ζέλντιν επέλεξε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως μελλοντικό επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA). Σύμφωνα με τον 47ο πρόεδρο, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής θα «απελευθερώσει τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας» μέσω «άμεσων αποφάσεων απορρύθμισης».



Ο 44χρονος Λι Ζέλντιν έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι είναι «τιμή» να ενταχθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ. Υποσχέθηκε να «αποκαταστήσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στην ενέργεια, να αναζωογονήσει την αυτοκινητοβιομηχανία για να φέρει πίσω αμερικανικές θέσεις εργασίας και να καταστήσει τις ΗΠΑ παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη». Την ίδια στιγμή δεσμεύεται να «προστατεύσει την πρόσβαση σε καθαρό αέρα και καθαρό νερό».



Στο Αμερικανικό Κογκρέσο η ρητορική και η συμπεριφορά του επόμενου επικεφαλής της EPA ήταν «πολύ επικριτική και εχθρική» προς τη ρυθμιστική αρμοδιότητα της αμερικανικής υπηρεσίας σε ζητήματα κλίματος, δηλώνει στην DW ο Μπάρι Ρέιμπ, καθηγητής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ο Ζέλντιν αμφισβήτησε «σχεδόν όλες τις σημαντικές ερμηνείες της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν επί του νόμου περί Καθαρού Αέρα», ενός νόμου του 1963 για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τονίζει ο αμερικανός καθηγητής.



Ως πρόεδρος ο Τραμπ υπονόμευσε το έργο της υπηρεσίας



Το 2022 ο Λι Ζέλντιν υποστήριξε τροπολογία για τη μείωση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, ψήφισε υπέρ της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και τάχθηκε κατά των επενδύσεων στη διατήρηση και αποκατάσταση της αμερικανικής πανίδας.



«Ο Ζέλντιν είναι ιδιαίτερα ευφραδής και δεν φοβάται τις αποφάσεις», εκτιμά ο Μπάρι Ρέιμπ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπθέλει γύρω του έμπειρους πολιτικούς που ξέρουν να συγκρούονται, που του είναι αφοσιωμένοι και είναι τηλεοπτικοί. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη μεταφορά τμημάτων ομοσπονδιακών αρχών εκτός της αμερικανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου συζητά τώρα να μεταφερθεί η έδρα και της EPA εκτός Ουάσιγκτον.



Η Νικόλ Καντέλο, πρόεδρος της AFGE Local 704, μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εκπροσωπεί περίπου 1.000 εργαζόμενους της EPA, αναφέρει: «Ήδη στην πρώτη θητεία Τραμπ η κυβέρνησή του υπονόμευε συστηματικά και συνειδητά την αποστολή της EPA να προστατεύει τους Αμερικανούς από την τοξική ρύπανση. Η τότε ηγεσία της ΕΡΑ αφαίρεσε τις αναφορές στην κλιματική αλλαγή από τον ιστότοπό της υπηρεσίας, παρεμπόδιζε συστηματικά το προσωπικό μας να κάνει εμπεριστατωμένες επιστημονικές έρευνες και μας αφαίρεσε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε μέτρα κατά των ρυπαντών».



Ξεπουλιέται στους ρυπαντές ο Ζέλντιν;



Υπό την προεδρία Τραμπ, η υπηρεσία δεν ήταν πια σε θέση να εγγυηθεί στους Αμερικανούς την πρόσβαση σε καθαρό νερό και καθαρό αέρα, τονίζει η Νικόλ Καντέλο για να προσθέσει ότι η EPA δεν ήταν πια η υπηρεσία με τις περισσότερες δυνατότητες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. «Το μήνυμα του συνδικάτου μας προς τον κ. Ζέλντιν είναι: τον παρακολουθούμε. Τον καλούμε να δώσει το καλό παράδειγμα και να πάρει αποστάσεις από την μέχρι τώρα πολιτική Τραμπ στην EPA».



Ο Μπεν Τζέλους, εκτελεστικός διευθυντής της αμερικανικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Sierra Club, χαρακτήρισε τον Λι Ζέλντιν «ακατάλληλο» και τον κατηγόρησε ότι ξεπουλιέται στους ρυπαντές: «Οι ζωές μας, η επαγγελματική μας καθημερινότητα και το κοινό μας μέλλον δεν αντέχουν έναν Λι Ζέλντιν ή οποιονδήποτε προτίθεται να φέρει εις πέρας μια αποστολή αντίθετη στον ρόλο της EPA».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

