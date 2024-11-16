Γερμανία: Η Φραντσέσκα Μπράτνερ και ο Φέλιξ Μπάλαστσακ εξελέγησαν στην ηγεσία των Πρασίνων

Η Φραντσίσκα Μπράτνερ και ο Φέλιξ Μπάναστσακ είναι το νέο ηγετικό δίδυμο των Πρασίνων, όπως προέκυψε από το συνέδριο του κόμματος που άρχισε τις εργασίες του σήμερα στο Βισμπάντεν.

Η 45χρονη Φραντσίσκα Μπράτνερ, υφυπουργός Οικονομίας στην σημερινή κυβέρνηση και έμπιστη του υπουργού Ρόμπερτ Χάμποεκ, προέρχεται από την πτέρυγα των «ρεαλιστών» (Realos) και έλαβε το 78,15% των ψήφων, ενώ ο 35χρονος συμπρόεδρός της Φέλιξ Μπάναστσακ, ομοσπονδιακός βουλευτής από το 2021, ανήκει στην αριστερή πλευρά και έλαβε ποσοστό 92,88%.

Η προηγούμενη ηγεσία, η Ρικάρντα Λανγκ και ο Ομίντ Νουριπούρ, είχε παραιτηθεί μετά τα πενιχρά για τους Πράσινους εκλογικά αποτελέσματα στα ανατολικά κρατίδια τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην ομιλία της η κυρία Μπράτνερ προειδοποίησε για επικείμενη αμφισβήτηση της πολιτικής προστασίας του κλίματος από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU). «Βγάλτε τα πουλόβερ από την ντουλάπα», είπε στους συνέδρους, προαναγγέλλοντας διαδηλώσεις για το κλίμα στο πλαίσιο της χειμερινής προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου και ζήτησε «ισχυρούς Πράσινους» για να προχωρήσει η «πράσινη» πολιτική. Ο κ. Μπάναστσακ από την πλευρά του ανέδειξε την ανάγκη οι Πράσινοι να απαντήσουν στους φόβους των ανθρώπων και να καταστούν σημείο ελπίδας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα.

Αύριο το συνέδριο αναμένεται να ανακηρύξει τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ στο προγραμματικό συνέδριο του Ιανουαρίου ο κ. Χάμπεκ θα λάβει και το χρίσμα του «υποψηφίου καγκελάριου» για τους Πράσινους. Σε ψηφοφορία αύριο θα τεθεί επίσης κείμενο 10 θέσεων, στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων η επανεισαγωγή φόρου περιουσίας, η επιβολή ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους και η κατάργηση των σταθερών ελέγχων στα γερμανικά χερσαία σύνορα.

Πηγή: skai.gr

