Δεκάδες μέλη της «Peckerwoods», συμμορίας οπαδών της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις χθες Τετάρτη στην Καλιφόρνια, κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο «κρίσιμου πλήγματος» σε αυτή τη νεοναζιστική οργάνωση, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης φαιντανύλης -συνθετικού οπιοειδούς η διακίνηση του οποίου στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο στις ΗΠΑ-, καθώς και όπλα που είχαν αποκτηθεί παράνομα κατασχέθηκαν σε συντονισμένες αστυνομικές εφόδους εναντίον των «Peckerwoods στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο», κοντά στο Λος Άντζελες.

«Η βίαιη ρατσιστική ιδεολογία και οι εκτεταμένες εγκληματικές δραστηριότητες της Peckerwoods ήγειραν σοβαρή απειλή» για τους πολίτες της περιοχής, τόνισε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάρτιν Εστράντα, χαρακτηρίζοντας τη συμμορία «καταστροφική δύναμη».

Η δικογραφία σε βάρος 68 κατηγορουμένων αποκαλύφθηκε χθες. Συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων κατηγορίες για εκβιάσεις, διακίνηση ναρκωτικών, απάτη και παραβιάσεις της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική δικαιοσύνη, η συμμορία Peckerwoods τελεί υπό τις διαταγές της Aryan Brotherhood, μεγαλύτερης οργάνωσης λευκών ρατσιστών, παρούσας ιδίως σε φυλακές, που έχει συμμαχήσει με τη συμμορία Mexican Mafia, επίσης παρούσα σε φυλακές, που ελέγχει πολλές ομάδες λατινοαμερικανών κακοποιών οι οποίες δρουν κατά κανόνα στους δρόμους της Καλιφόρνιας.

Τα μέλη της συμμορίας Peckerwoods γενικά φέρουν τατουάζ με ναζιστικά σύμβολα, ή τα επιδεικνύουν, ανάμεσά τους σβάστικες, τον αριθμό 88 (πρόκειται για τη φράση «χάιλ Χίτλερ» κωδικοποιημένη) ή ακόμη γερμανικές σημαίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατάφερε κρίσιμο πλήγμα στη συμμορία Peckerwoods της κοιλάδας του Σαν Φερνάντο», έκρινε με ικανοποίηση ο υπουργός Μέρικ Γκάρλαντ, κατά την ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

