Η νέα πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφρασε χθες Τετάρτη ανησυχία για τον εφοδιασμό των κατοίκων με πόσιμο νερό στο δυτικό τμήμα της χώρας μετά το πέρασμα του τυφώνα Τζον, που άφησε πίσω του 16 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Το πιο επείγον είναι ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό και ο καθαρισμός των δρόμων», είπε η πρόεδρος, η οποία ορκίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της προχθές Τρίτη, κατά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο τουριστικό Ακαπούλκο (νοτιοδυτικά), την άλλοτε ανεπίσημη πρωτεύουσα του διεθνούς τζετ σετ, που είχε ήδη υποστεί μεγάλη καταστροφή την 25η Οκτωβρίου 2023, όταν χτυπήθηκε από τον τυφώνα Ότις.

Η κυρία Σέινμπαουμ μετέβη στην πόλη, συνοδευόμενη από μέρος της κυβέρνησής της, για να υποστηρίξει την «αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης» και να εγγυηθεί πως θα ικανοποιηθούν οι «άμεσες ανάγκες» των πολιτών, ανέφερε η ίδια μέσω X.

Μόλις έφθασε, άκουσε μέσα από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε κάτοικο να της αφηγείται ότι ήδη έχασε το κατάστημά της όταν χτύπησε ο τυφώνας Ότις το 2023, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η νέα πρόεδρος εξάλλου προειδοποίησε τους κατοίκους πως πλησιάζει τροπική καταιγίδα, που αναμένεται να φθάσει πάνω από το έδαφος «τις επόμενες 24 ώρες», φέρνοντας νέες ισχυρές βροχοπτώσεις στα παράλια των πολιτειών Οαχάκα και Γκερέρο.

«Ζητάμε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από ποταμούς, να πάνε σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, να μετακινηθούν πιο κοντά σε κέντρα υποδοχής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

