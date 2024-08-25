Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι προειδοποίησε τον επικεφαλής του μικτού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τον κίνδυνο να ξεσπάσει μεγάλη σύγκρουση στον Λίβανο, κατά τη συνάντησή τους σήμερα.

Ο Αμερικανός πτέραρχος Τσαρλς Μπράουν έφτασε στην Αίγυπτο λίγες ώρες αφού το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με πλήγματα στο λιβανέζικο έδαφος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σίσι αναφέρεται ότι ο Αιγύπτιος πρόεδρος δήλωσε στον Μπράουν πως η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να καταβάλλει «κάθε προσπάθεια και να ενισχύσει την πίεση προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και να σταματήσει η κλιμάκωση που απειλεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια όλης της περιοχής».

Ο Σίσι προειδοποίησε τον Αμερικανό πτέραρχο για «τους κινδύνους να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον Λίβανο και υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο Μπράουν δεν έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο στο Reuters, πριν φτάσει στην περιοχή, ο Μπράουν είχε επισημάνει ότι σκοπεύει να συζητήσει τρόπους για την αποφυγή οποιασδήποτε περαιτέρω όξυνσης της έντασης η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση.

Εκπρόσωπος του Αμερικανού πτέραρχου είπε ότι κατά τις συναντήσεις που είχε ο Μπράουν συζήτησε τρόπους «για να αποφευχθεί η διεύρυνση της σύγκρουσης».

Προτού μεταβεί στην Αίγυπτο ο Μπράουν βρέθηκε στην Ιορδανία, όπου είχε συνομιλίες με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας υποστράτηγο Γιούσεφ αλ Χουνέιτι στο Αμάν.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν «τις περιφερειακές εντάσεις και τρόπους αποκλιμάκωσης τους», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μπράουν. Επίσης, αναφέρθηκαν «στην άμεση ανάγκη να ολοκληρωθεί μια συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων».

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος διανύει τον 11ο μήνα του.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, όπως και επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ αμερικανικά στρατεύματα έχουν δεχθεί επιθέσεις στις βάσεις τους στη Συρία, το Ιράκ και την Ιορδανία από πολιτοφυλακές που πρόσκεινται στο Ιράν.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο αμερικανικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή για να προστατευθεί από τυχόν νέες επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο αντικατέστησε το Theodore Roosevelt.

Παράλληλα οι ΗΠΑ έχουν στείλει στην περιοχή σμήνος F-22 Raptor και έχουν αναπτύξει υποβρύχιο που φέρει πυραύλους κρουζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

