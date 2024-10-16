Λίβανος: Στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ο δήμαρχος της Ναμπατίγια

Ο Αχμάντ Καχίλ, δήμαρχος της πόλης Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, ήταν ένα από τα θύματα της ισραηλινής επίθεσης στο δημοτικό κτίριο της πόλης το πρωί της Τετάρτης, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Αρκετοί δημοτικοί υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του αξιωματούχου μέσων ενημέρωσης του δήμου, Μοχάμαντ Σαλίμ Μπιτάρ, σκοτώθηκαν επίσης, ανέφερε το NNA.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίτερα ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το κτίριο του δήμου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στην πόλη για να διαλύσουν αυτό που ισχυρίζονται ότι ήταν «υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις Ραντβάν της Χεζμπολάχ».

Πηγή: skai.gr

