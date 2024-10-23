Έντονος ήταν ο χθεσινός διάλογος ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος περιοδεύει από χθες στη Μέση Ανατολή αναζητώντας διπλωματική λύση για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των ομήρων στο ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικό με τους δύο άντρες στο τέλος της συζήτησης να συμφωνούν ότι διαφωνούν ιδιαίτερα στο ζήτημα της Γαζάς. Ενώ ο Άντονι Μπλίνκεν ξεκίνησε το 11ο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή από την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, έχοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη ειρήνης, στο μυαλό του Μπενιαμίν Νετανιάχου κυριαρχεί η λέξη «πόλεμος».

Στόχος του Άντονι Μπλίνκεν ήταν πως αυτή τη φορά θα κατάφερνε να πείσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό να σταματήσει τις εχθροπραξίες με τη Χαμάς αφού πλέον όπως πιστεύουν οι ΗΠΑ η οργάνωση είναι εξασθενημένη μετά και το θάνατο του ηγέτη της, Γιαχία Σινουάρ και πλέον δεν αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, ο Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε από τον Νετανιάχου να σταματήσει τον πόλεμο με τη Χαμάς, να προχωρήσει σε εκεχειρία ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αντίθετα, του έδωσε το «πράσινο φως» να συνεχίσει με την εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ, των Χούθι και με τα αντίποινα στο Ιράν. Υπογράμμισε ακόμα, ότι η διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ όπως έχουν προειδοποιήσει οι ΗΠΑ μέσω επιστολών τους είναι απειλή.

Παρά τις προειδοποιήσεις όμως και τις απειλές ο Νετανιάχου δεν φαίνεται να πείστηκε με τα λεγόμενα του Αμερικανού υπουργού.

Ο έντονος διάλογος ανάμεσά τους συνεχίστηκε όταν ο Άντονι Μπλίνκεν ρώτησε τον Νετανιαχου σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο από τους στρατηγούς του Ισραήλ που ακούγεται πως υπάρχει, σύμφωνα με το οποίο στόχος είναι να αφήσουν τους Παλαιστίνιους να λιμοκτονήσουν ή να σκοτωθούν και στη συνέχεια να αποκτήσουν την πλήρη έλεγχο της βόρειας Γάζας.

Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενοχλημένος απάντησε πως δεν είναι αυτή η πολιτική του Ισραήλ, ο Μπλίνκεν του ζήτησε να δεσμευτεί δημόσια ότι θα κάνει περισσότερα για τη Γάζα, κάτι το οποίο αρνήθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός,

Παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες, οι δύο άντρες φαίνεται παρόλα αυτά να συμφώνησαν πως το Ιράν πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενώ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ υπενθύμισε στον Μπλίνκεν πως όταν θα ξεκινήσουν τα ισραηλινά αντίποινα προς το Ιράν περιμένουν τη στήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

