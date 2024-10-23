Λογαριασμός
Τον επικεφαλής των επιθέσεων με drones της Χεζμπολάχ εξουδετέρωσαν οι IDF

Ήταν ο υπεύθυνος της σιιτικής οργάνωσης για τις επιθέσεις με drones και περιφερόμενα πυρομαχικά - Ανακοινώσεις από τις IDF

IDF

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον Καλίλ Μοχαμεντ Αμχάζ, επικεφαλής της μονάδας 127 της Χεζμπολάχ.

Ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις με drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

