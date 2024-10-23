Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον Καλίλ Μοχαμεντ Αμχάζ, επικεφαλής της μονάδας 127 της Χεζμπολάχ.
Ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις με drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום, בהכוונה מודיעינית של חיל האוויר ואגף המודיעין, וחיסלו במרחב אלהרמל שבעומק לבנון את המחבל ח׳ליל מחמד אמהז, מחבל ביחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה (127), אשר שימש כמקור ידע מרכזי ביחידה>>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2024
היחידה האווירית של חיזבאללה עוסקת בפיתוח ושיגור כטב״מי נפץ ואיסוף לעבר שטח מדינת ישראל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2024
חיל האוויר תקף עשרות יעדי טרור של יחידה זו בחודש האחרון
