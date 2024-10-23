Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον Καλίλ Μοχαμεντ Αμχάζ, επικεφαλής της μονάδας 127 της Χεζμπολάχ.

Ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις με drones και περιφερόμενα πυρομαχικά.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום, בהכוונה מודיעינית של חיל האוויר ואגף המודיעין, וחיסלו במרחב אלהרמל שבעומק לבנון את המחבל ח׳ליל מחמד אמהז, מחבל ביחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה (127), אשר שימש כמקור ידע מרכזי ביחידה>>