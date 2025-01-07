Λίβανος: Ο πρωθυπουργός Μικάτι θα επισκεφθεί προσεχώς τη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι θα ταξιδέψει προσεχώς στη Συρία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση. Θα είναι η πρώτη επίσκεψή του στη Συρία από τότε που ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν το καθεστώς Άσαντ και ανέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το γραφείο του λιβανέζου πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Μικάτι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο ηγέτη της Συρίας, τον Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος τον προσκάλεσε στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

