Λίβανος: Οι κυανόκρανοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους, τονίζει ο συντονιστής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ

Οι κυανόκρανοι της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) θα παραμείνουν στις θέσεις τους, παρά τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ να υποχωρήσουν, καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χεζμπολάχ, υπογράμμισε χθες Δευτέρα ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, συντονιστής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου τη Δευτέρα να αποχωρήσει η UNIFIL από τις εμπόλεμες ζώνες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ισραηλινά στρατεύματα είχαν βάλει στο στόχαστρο κυανόκρανους.

«Έχει αποφασιστεί ότι η UNIFIL θα διατηρήσει όλες τις θέσεις της, παρά τις εκκλήσεις του ισραηλινού στρατού» να αποσυρθεί από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Μπλε Γραμμή (σ.σ. το σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου), δήλωσε ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, συμπληρώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Νετανιάχου διεμήνυσε χθες ότι το Ισραήλ θα εξακολουθήσει «να πλήττει ανελέητα τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση που επλήγη την Κυριακή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της λιβανέζικης οργάνωσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών. Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» τις θέσεις της UNIFIL προκειμένου να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

