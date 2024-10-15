Οι ρωσικές απειλές δεν τρομάζουν το ΝΑΤΟ, το οποίο θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει σθεναρά το Κίεβο, διεμήνυσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κατά την πρώτη του επίσκεψη στο νατοϊκό αρχηγείο του Βισμπάντεν, το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό της αποστολής διεθνούς στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Το μήνυμα (προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν) είναι πως θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα του περάσει, ότι η Ουκρανία θα νικήσει», δήλωσε ο Ρούτε στην αμερικανική βάση που φιλοξενεί το αρχηγείο της αποστολής NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες Δευτέρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο κρατικό ραδιόφωνο της Έσσης (Hessischer Rundfunk).

Η πρωτοβουλία ανάληψης του συντονισμού της αποστολής διεθνούς στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, τον οποίο μέχρι σήμερα έχουν οι ΗΠΑ, θεωρήθηκε ως προσπάθεια με στόχο να διασφαλιστεί ο μηχανισμός σε ενδεχόμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος έχει εκφράσει επικρίσεις σχετικά με τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τίθεται αντιμέτωπος με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Διπλωμάτες επισημαίνουν πάντως ότι το μέτρο δεν εξασφαλίζει κάτι, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ είναι η ηγέτιδα δύναμη στο ΝΑΤΟ και παρέχουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η αποστολή NSATU αναμένεται πως θα αριθμεί περίπου 700 μέλη, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών που σταθμεύουν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο και σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης σε Πολωνία και Ρουμανία.

Κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ – ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ολλανδίας από το 2010 έως το 2024 – είπε ότι ήταν κρίσιμο για τη Συμμαχία να έχει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που απαιτούνται για να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή από τη Ρωσία. «Είμαστε το ΝΑΤΟ. Είμαστε μια αμυντική συμμαχία, όχι επιθετική. Δεν μας ενδιαφέρει η κατάληψη εδαφών οποιασδήποτε χώρας εκτός ΝΑΤΟ», είπε ο Ρούτε απευθυνόμενος σε συμμαχικά στρατεύματα. «Ως η ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία στην παγκόσμια ιστορία (…) είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.