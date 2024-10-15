Ρωσία: Η Μόσχα κατηγορεί τη Σεούλ για κλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε χθες Δευτέρα τη Νότια Κορέα ότι κλιμακώνει την ένταση στις σχέσεις της με τον κομμουνιστικό βορρά, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας στην κορεατική χερσόνησο.

Η Σεούλ εκτίμησε ότι η Βόρεια Κορέα σκοπεύει να ανατινάξει δρόμους στα σιδερόφρακτα σύνορα των δύο χωρών, αφού η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τη Νότια Κορέα ότι στέλνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ρίψεις προπαγανδιστικών φυλλαδίων στο έδαφός της.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι «τέτοιες ενέργειες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βόρειας Κορέας και ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας». «Η διασφάλιση βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω πολιτικών και διπλωματικών οδών», συμπλήρωσε και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος, εκτός εάν η αντιπαράθεση είναι ο πραγματικός στόχος της Νότιας Κορέας και του "μεγαλύτερου" συμμάχου της, των ΗΠΑ».

Τη Δευτέρα, στη ρωσική Δούμα (Κάτω Βουλή) κατατέθηκε προς επικύρωση η συνθήκη για την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην άλλη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι βορειοκορεατικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί σχετικά με την «εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.