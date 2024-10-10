Σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο Σάουθποτ, με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ, αφότου ολοκλήρωσε τον κύκλο χημειοθεραπειών, για να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της επίθεσης με μαχαίρι τον Ιούλιο στο Σάουθπορτ.

Το πριγκιπικό ζεύγος συνάντησε τις οικογένειες της Bebe King, έξι ετών, της επτάχρονης Elsie Dot Stancombe και της εννιάχρονης Alice Dasilva Aguiar.

Πέρασε επίσης χρόνο με τη 35χρονη δασκάλα χορού Leanne Lucas η οποία τραυματίστηκε σοβαρά καθώς χρησιμοποίησε το σώμα της ως ασπίδα στα παιδιά για να τα προστατεύσει από την επίθεση.

Στη συνέχεια το ζευγάρι μίλησε με τους διασώστες έκτακτης ανάγκης που παρευρέθηκαν και βοήθησαν στη διαχείριση της κρίσης εκείνη την ημέρα, με την πριγκίπισσα να τους χαρακτηρίζει «αληθινούς ήρωες», ενώ ο Γουίλιαμ τους αποκάλεσε «αληθινούς επαγγελματίες».

Ο πρίγκιπας είχε υποσχεθεί στις οικογένειες και την τοπική κοινότητα ότι θα επισκεπτόταν το συντομότερο δυνατό και η επίσκεψή του έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό για σήμερα όμως η απόφαση της συζύγου του να τον συνοδεύσει δεν είχε προαναφερθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.