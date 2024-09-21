Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ (κεντρικά) κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή δωδεκάχρονου αγοριού και δυο ηλικιωμένων γυναικών, 74 και 79 ετών, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σήμερα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το πλήγμα εξαπολύθηκε «στο μέσο της νύχτας, ενώ η πόλη κοιμόταν».

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πάντως δεν απειλείται η ζωή τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Λισάκ, δυο κτίρια κατέρρευσαν και άλλα 20 υπέστησαν ζημιές.

Η Κριβί Ριχ, πόλη όπου είναι εγκατεστημένες χαλυβουργίες, απέχει κάπου 64 χιλιόμετρα από τον κοντινότερο τομέα υπό ρωσική κατοχή. Βομβαρδίζεται συχνά, κυρίως από αέρος.

Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε πάνω από 100 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν πάνω από 100 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από το έδαφος της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε επιδρομές που κατ’ αυτό προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές, πάντως όχι θύματα.

«101 ουκρανικά drones (...) αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

Τα 43 από αυτά καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ (δυτικά), που γειτονεύει με την Ουκρανία. Η αυτοδιοίκησή της διαβεβαίωσε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα, ούτε ζημιές.

Άλλα 18 καταστράφηκαν στην Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά), περιφέρεια που γειτονεύει με την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της, τον Βενιαμίν Καντράτιεφ, η πτώση συντριμμιών drone προκάλεσε «πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε σε εκρηκτικά» στην περιοχή Τιχαρέτσκι. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, πάντως δεν αναφέρθηκε κάποια ζημιά, πρόσθεσε μέσω Telegram.

Η Μόσχα το τελευταίο διάστημα ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά καταρρίψεις δεκάδων drones της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

