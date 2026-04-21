Ισραηλινός στρατιωτικός φέρεται να κατέστρεψε ένα άγαλμα του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό στο χωριό Γιαρούν, στην επαρχία της Μπιντ Τζμπέιλ κατά την εισβολή στον νότιο Λίβανο και δημοσίευσε ένα βίντεο της πράξης υποστηρίζει το πρακτορείο IRNA.

An Israeli officer destroyed a statue of the shrine of St. George in Yaroun, in the Caza of Bint Jbeil during the invasion of southern Lebanon and released a video of the act.



Israel is systematically and deliberately destroying Christian and Islamic holy sites. pic.twitter.com/K7ZLKzQsEX April 21, 2026

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα (μπουλντόζα D9) να γκρεμίζει και να ισοπεδώνει το άγαλμα και τη βάση του.

«Το Ισραήλ καταστρέφει συστηματικά και σκόπιμα χριστιανικούς και ισλαμικούς ιερούς τόπους» αναφέρει χαρακτηριστικά το ιρανικό πρακτορείο.

Το Γιαρούν είναι ένα χωριό με σημαντική χριστιανική παρουσία και ο ναός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί εμβληματικό σύμβολο για την τοπική κοινότητα. Το βίντεο δεν επαληθεύεται από ανεξάρτητη πηγή.



Σε ανάλογα περιστατικά, ο ισραηλινός στρατός συνήθως απαντά ότι πρόκειται για «μεμονωμένες ενέργειες» που δεν συνάδουν με τις αξίες του στρατού και ότι διεξάγονται πειθαρχικοί έλεγχοι.



Ωστόσο, η συχνότητα τέτοιων βίντεο κατά τη διάρκεια της εισβολής στον νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει διεθνή κριτική.



Προ ημερών δημοσιεύθηκε βίντεο με Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει με βαριοπούλα Εσταυρωμένο στον νότιο Λίβανο, με την Ιερουσαλήμ να αναγνωρίζει ότι το περιστατικό είναι αυθεντικό, διαχωρίζοντας τη στάση της.

Πηγή: skai.gr

