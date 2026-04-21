Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και πιθανός υποψήφιος για την προεδρία, Γκαμπριέλ Ατάλ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον αγαπημένο του, Στεφάν Σεζουρνέ, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ξανά μαζί.

Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους σε νεαρή ηλικία και, μετά από δύο χρόνια χωριστά, αποφάσισαν να επανασυνδεθούν. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», ανέφερε ο Ατάλ σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Το ζευγάρι είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το 2017, το οποίο έληξε το 2022. Την περίοδο εκείνη, ο Ατάλ κατείχε σειρά υπουργικών θέσεων, μεταξύ των οποίων και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προτού εκλεγεί ευρωβουλευτής.

Οι δυο τους ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους το 2022, ωστόσο επανασυνδέθηκαν μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Μακρόν, το 2024.

«Δεν χάσαμε ποτέ επαφή… συνεχίσαμε να μιλάμε σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να είναι οριστικός», ανέφερε ο Ατάλ, προσθέτοντας: «Νιώθω εξαιρετικά τυχερός».

Σύγκρουση συμφερόντων

Η επανασύνδεσή τους όμως, σύμφωνα με το Politico, ενδέχεται να δημιουργήσει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Ατάλ, γενικός γραμματέας του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ήδη έχει ξεκινήσει περιοδεία στη Γαλλία και προγραμματίζει προεκλογική συγκέντρωση στο Παρίσι στα τέλη Μαΐου.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Le Point, δήλωσε ότι γνωρίζει «πώς να κυβερνήσει τη Γαλλία», αναφέροντας πως επεξεργάζεται προτάσεις για την υγεία, τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τις εργασιακές σχέσεις.

Από την άλλη, ο Σεζουρνέ, ως Ευρωπαίος επίτροπος, ορκίστηκε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του να δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της ΕΕ και να είναι ανεξάρτητος από εθνικά ζητήματα. Η θητεία του εκτείνεται πέραν του 2027 και θα πρέπει να συνεργαστεί με τον επόμενο πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος ενδέχεται να είναι είτε ο ίδιος ο Ατάλ. είτε κάποιος πολιτικός του αντίπαλος.

Σε περίπτωση εκλογής του Ατάλ στην προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να αφορούν προσωπικές σχέσεις μεταξύ επιτρόπων και αρχηγών κρατών. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει θεωρητικά την εξουσία να απομακρύνει επιτρόπους, αν και δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο Ατάλ αναφέρεται εκτενώς στη σχέση τους στο επερχόμενο βιβλίο του «As a Free Man», που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη. Όπως δήλωσε στο Le Point, «δεν ήθελε να εκθέσει τη σχέση του, αλλά ούτε και να κρύψει ποιος είναι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η προσωπική τους ζωή απασχολεί τη δημόσια σφαίρα. Το 2024, ο Σεζουρνέ διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ατάλ, με συνεργάτες τους να διευκρινίζουν τότε ότι δεν ήταν σε σχέση.

Πηγή: skai.gr

