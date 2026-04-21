Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσής της με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες πριν από μία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Η Ισπανία, μαζί με τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, έχουν ζητήσει η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να συζητηθεί σήμερα», δήλωσε ο Αλμπάρες.

Βέλγος ΥΠΕΞ: Ζητά τουλάχιστον μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ

Παράλληλα, ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό πριν από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο είναι «εντελώς απαράδεκτες».

«Η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκτη. Φυσικά, πρέπει να καταδικάσουμε σθεναρά τις αρχικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ, οι οποίες, επιδιώκοντας να δείξουν αλληλεγγύη με το Ιράν, έσυραν τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν ήθελε, καθώς και την δυσανάλογη και αδιάκριτη αντίδραση του Ισραήλ».

Λέει επίσης ότι το Βέλγιο ζητά τουλάχιστον μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Βέλγιο «γνωρίζει ότι η πλήρης αναστολή είναι πιθανώς αδύνατη δεδομένων των θέσεων των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών».

Γερμανός ΥΠΕΞ: Ανάρμοστη η αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Η αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ θα ήταν «ανάρμοστη» δηλώνει από την πλευρά του ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιοχάνες Βάντεφουλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.