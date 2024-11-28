Συνέντευξη - ανάκριση Βρετανού αιχμαλώτου πολέμου στη ρωσική τηλεόραση

Συνέντευξη στη ρωσική τηλεόραση έδωσε χθες το βράδυ ένα Βρετανός αιχμάλωτος πολέμου, ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες ενώ πολεμούσε για την Ουκρανία στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Παράλληλα, πριν δύο ημέρες, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την είσοδο σε περίπου δέκα Βρετανούς υπουργούς, παρουσιάζοντας αυτή την απόφαση ως απάντηση σε «ρωσοφοβικές» πολιτικές.

Ο 22χρονος Τζέιμς Άντερσον (James Scott Rhys Anderson), ο οποίος υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό ως χειριστής επικοινωνιών, συνελήφθη και φυλακίσθηκε στις 23 Νοεμβρίου ως ύποπτος για «εγκληματικές ενέργειες εναντίον του ειρηνικού πληθυσμού».

Δείτε βίντεο από ανάκριση του Αντερσον όταν συνελήφθη

🇷🇺🇬🇧 Les Russes ont capturé James Scott Anderson, un MERCENAIRE membre de l'armée britannique dans la région de Koursk.pic.twitter.com/ky74aWoEpv — IC Geopolitics (@ICGeopolitics) November 24, 2024

Ένα βίντεο με τον Τζέιμς Άντερσον κοινοποιήθηκε στο κανάλι Telegram TROIKA στις 24 Νοεμβρίου. Στο βίντεο, ο Άντερσον εξηγεί ότι εντάχθηκε στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αφού έχασε τη δουλειά του. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε τη σύλληψή του.

Η νέα συνέντευξη - ανάκριση

Στα πλάνα φαίνεται ένας πολεμικός ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού Rossiya 1 να κάνει ερωτήσεις στον Άντερσον, ο οποίος φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, ενώ το κεφάλι του είναι ξυρισμένο.

Επίσης, τα νύχια του Βρετανού είναι μαύρα από τη βρωμιά, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι κρατείται σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Ο Άντερσον, από το Μπάνμπερι της Αγγλίας, ήταν ήρεμος στη διάρκεια της συζήτησης, δείχνοντας στο δημοσιογράφο τα τατουάζ του και υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε αμάχους όταν πολεμούσε για την Ουκρανία.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε πως πολεμούσε για ένα «νεοναζιστικό τάγμα» αποτελούμενο από εθελοντές.

«Είστε ναζί;», ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι», απάντησε ο Άντερσον.

Ο Άντερσον φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με μεταγλωττισμένα στα ρωσικά σχόλιά του, ότι άρχισε να πολεμάει στην περιφέρεια του Κουρσκ στις 15 Νοεμβρίου, αζί με ένα Δανό και άλλον ένα Βρετανό. Δεν είναι γνωστό αν οι συμπολεμιστές του αυτοί έχουν επίσης αιχμαλωτισθεί.

Η Ρωσία έχει αρχίσει ποινική διαδικασία σε βάρος του 22χρονου άνδρα, κατηγορώντας τον για «τρομοκρατική επίθεση», αδίκημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης που μπορεί να φθάσει τα 20 χρόνια, και ότι ενήργησε ως μισθοφόρος σε μάχη, αδίκημα για το οποίο κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει ως αιχμαλώτους πολέμου τους ξένους που συλλαμβάνει να πολεμούν για την Ουκρανία, αλλά ως μισθοφόρους.

ον περασμένο μήνα, η Ρωσία καταδίκασε σε κάθειρξη επτά ετών έναν 72χρονο αμερικανό πολίτη, τον οποίο κατηγόρησε ότι πολεμούσε ως μισθοφόρος στο πλευρό των Ουκρανών.

Ο Στίβεν Χάμπαρντ κρατούνταν για περισσότερο από δύο χρόνια και καταδικάσθηκε έπειτα από μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

