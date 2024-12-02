Λίβανος-Ισραήλ: Όλο και πιο εύθραυστη η εκεχειρία

Όλο και πιο εύθραυστη φαίνεται η εκεχειρία στον Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη λιβανική επικράτεια σε απάντηση, όπως υποστηρίζει, σε «απειλές» που αντιμετωπίζει, με τον Λίβανο και τις εγγυήτριες δυνάμεις της εκεχειρίας ΗΠΑ και Γαλλία να προειδοποιούν το Ισραήλ ενάντια στις παραβιάσεις αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικά οχήματα που κινούνταν κοντά σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, με τον πρόεδρο του λιβανικού κοινοβουλίου να κατηγορεί το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Στρατιώτες επιτέθηκαν επίσης σε στρατιωτικά οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων κοντά στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου στο Χερμέλ, υπογράμμισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ένας Λιβανέζος στρατιώτης τραυματίστηκε σε ένα από τα ισραηλινά πλήγματα.

Παράλληλα ο IDF τόνισε ότι πραγματοποίησε πολλαπλά πλήγματα στον Λίβανο χθες, μετά από ενέργειες όπως λέει η Χεζμπολάχ «που αποτελούσαν απειλή για το κράτος του Ισραήλ και παραβίασαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, κατηγόρησε το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Μπέρι κάλεσε την επιτροπή που είναι αρμόδια για την επίβλεψη της εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, «να ξεκινήσει επειγόντως τη δράση της και να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις του και να αποσυρθεί» από το λιβανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Μαρζαγιούν, κοντά στη μεθόριο με το Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο λιβανικός στρατός ανέφερε πως ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έθεσε στο στόχαστρο εκσκαφέα του λιβανικού στρατού που εκτελούσε οχυρωματικά έργα μέσα στη στρατιωτική βάση Αλ Αμπάρα κοντά στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία. Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε, ανέφερε.

Η κρατική ασφάλεια του Λιβάνου είπε επίσης ότι μια επίθεση με drone σκότωσε ένα μέλος της δύναμής της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στη Ναμπατιέ, 12 χλμ από τα σύνορα. Η κρατική ασφάλεια χαρακτήρισε το συμβάν «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ άρχισαν να εφαρμόζουν κατάπαυση του πυρός την περασμένη Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που πρότειναν οι ΗΠΑ για εκεχειρία 60 ημερών ώστε να τερματιστούν εχθροπραξίες ενός και πλέον έτους.

Η εκεχειρία ορίζει ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτικών, στρατιωτικών ή άλλων κρατικών στόχων στον Λίβανο, ενώ ο Λίβανος θα εμποδίσει οποιεσδήποτε ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, να πραγματοπιούν επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ.

Προειδοποιήσεις ΗΠΑ και Γαλλίας κατά των ισραηλινών παραβιάσων

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία, εγγυήτριες δυνάμεις για την εφαρμογή της συμφωνίας, προειδοποίησαν το Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Άμος Χόκστιν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει μέρη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο Χόκστιν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διεμήνυσε στο Ισραήλ ότι πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία. Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε πτήσεις ισραηλινών drones πάνω από τη Βηρυτό.

Χθες, η Γαλλία κατηγόρησε το Ισραήλ για 52 παραβιάσεις της εκεχειρίας. Σήμερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε στον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ τη «ανάγκη να σεβαστούν όλα τα μέρη την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο».

Ισραηλινές πηγές μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι παρόλο που το Ισραήλ ενεργεί ενάντια σε παραβιάσεις της ίδιας της Χεζμπολάχ, οι IDF δεν επικοινώνησαν, όπως απαιτείται από τη συμφωνία εκεχειρίας, μέσω των καταλλήλων διαύλων τις παραβάσεις της Χεζμπολάχ στο διεθνές εποπτικό όργανο που ηγούνται ΗΠΑ και Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

