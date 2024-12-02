Λογαριασμός
Συνομιλίες Πούτιν - Πεζεσκιάν για τη Συρία: «Άνευ όρων υποστήριξη στις νόμιμες αρχές της Δαμασκού»

Πούτιν και Πεζεσκιάν εξέφρασαν την ανάγκη για αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την αποκατάσταση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας του συριακού κράτους

Πούτιν

 Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στη Συρία με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

«Το επίκεντρο ήταν η κλιμακούμενη κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Εκφράστηκε η άνευ όρων υποστήριξη στις ενέργειες των νόμιμων αρχών της Συρίας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την αποκατάσταση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας του συριακού κράτους».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Μασούντ Πεζεσκιάν Συρία
