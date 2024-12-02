Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στη Συρία με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.
«Το επίκεντρο ήταν η κλιμακούμενη κατάσταση στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
«Εκφράστηκε η άνευ όρων υποστήριξη στις ενέργειες των νόμιμων αρχών της Συρίας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την αποκατάσταση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας του συριακού κράτους».
