Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από πλήγμα ισραηλινού drone κατά αυτοκινήτου στη Σιδώνα του νοτίου Λιβάνου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ani, μία ημέρα πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

«Ενας νεκρός ανασύρθηκε από το αυτοκίνητο που έγινε στόχος του ισραηλινού πλήγματος» στην πόλη της Σιδώνας «αφού οι πυροσβέστες έσβησαν την πυρκαγιά», διευκρίνισε το Ani.

Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μεταδίδουν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν αξιωματούχος της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.