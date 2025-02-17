Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες είπε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν σήμερα στο Παρίσι πώς θα αποτρέψουν το ενδεχόμενο οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία να καταλήξουν να επιβραβεύσουν την επιθετικότητα της Ρωσίας.

"'Ενας επιθετικός πόλεμος δεν μπορεί να επιβραβευθεί, δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε άλλους να εξαπολύσουν επιθετικούς πολέμους", είπε σε συνέντευξη με τον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Η Ευρώπη είναι σε σημείο καμπής όσον αφορά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, κάτι που αναγκάζει την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ να υπερασπιστεί την Ουκρανία και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της, δήλωσε από την πλευρά του ένας υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης, ο Μανουέλ Βαλς.

"Είμαστε σε σημείο καμπής", δήλωσε ο Βαλς στον ραδιοσταθμό France Info.

"Αυτό μας αναγκάζει περισσότερο από ποτέ να υποστηρίξουμε την άμυνά μας για την Ουκρανία, και να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό μας για τις αμυντικές δαπάνες και να είμαστε πρώτοι", πρόσθεσε ο Βαλς, που είναι υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών και πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο της Ουγγαρίας είπε πως η χώρα του καλωσορίζει την επανέναρξη των υψηλού επιπέδου συνομιλιών ανάμεσα στις Ρωσία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με απευθείας βίντεο που ανήρτησε στο Facebook μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του στο Καζακστάν.

Ο Σιγιάρτο είπε επίσης πως οι "φιλοπόλεμοι" Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στο Παρίσι αργότερα σήμερα και θέλουν να αποτρέψουν μια συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

