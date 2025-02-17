Bloomberg: Η Ρωσία είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αλ Σάρα για τη διατήρηση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία

Η Ρωσία αναμένεται να διατηρήσει μειωμένη στρατιωτική παρουσία στη Συρία, πετυχαίνοντας έναν βασικό στόχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του διεθνούς πρακτορείου, η Μόσχα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη νέα ηγεσία της Συρίας, που θα επέτρεπε στη Μόσχα να διατηρήσει κάποιο προσωπικό και εξοπλισμό στη χώρα.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η Ρωσία ελπίζει να διατηρήσει τις ίδιες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις που είχε στη Συρία πριν η εξέγερση του Αχμέντ αλ Σάρα ανατρέψει τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Bloomberg σημειώνει ότι δεν καμία συμφωνία δεν είναι εγγυημένη, ωστόσο η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Σάρα την Τετάρτη δείχνει ότι υπάρχει ένα μομέντουμ. Είναι επίσης ένα σημάδι ότι η Μόσχα βελτιώνει τη σχέση της με τους νέους ηγέτες της Συρίας.

Η Μόσχα θα μπορούσε να βοηθήσει στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους, που λαμβάνει χώρα στην ανατολική Συρία, ανέφεραν οι πηγές. Η παρουσία της Ρωσίας θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει τους ηγέτες της Συρίας να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας, δήλωσε μία από τις πηγές.

Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιθυμούσαν διακαώς την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τη Συρία. Άλλοι όμως, ιδίως από τη νότια Ευρώπη, ανησυχούσαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επικεντρωθεί εκ νέου στη Λιβύη αν έχανε τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της στη Συρία.

Μετά την πτώση του Άσαντ, διάφορες δυνάμεις διεκδικούν επιρροή στη Συρία. Το Ιράν και η Ρωσία, οι κύριοι υποστηρικτές του πρώην ηγέτη της χώρας, είδαν την επιρροή τους να μειώνεται. Αλλά η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τον αλ-Σάρα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει τις φίλιες δυνάμεις στο βορρά και εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, ενώ η Ντόχα και το Ριάντ θα χρηματοδοτήσουν πιθανότατα μέρος της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, είναι επιφυλακτικό απέναντι στην νέα κυβέρνηση της Συρίας λόγω των ισλαμιστικών ριζών της και επιθυμεί να διατηρήσει τα στρατεύματά του πέρα από μια αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

