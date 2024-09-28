Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες.

«Μαζί τους εξοντώθηκαν και άλλοι διοικητές της Χεζμπολάχ και τρομοκράτες», αναφέρει ενημέρωση των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.