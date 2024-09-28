Λογαριασμός
Ισραήλ: Διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

«Μαζί τους εξοντώθηκαν και άλλοι διοικητές της Χεζμπολάχ και τρομοκράτες», αναφέρει ενημέρωση των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

Διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες.

«Μαζί τους εξοντώθηκαν και άλλοι διοικητές της Χεζμπολάχ και τρομοκράτες», αναφέρει ενημέρωση των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

