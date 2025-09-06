Λίβανος: Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ στα χαρτιά

Δυσοίωνες οι συνθήκες για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου. Σιγή ασυρμάτου τηρεί η σιιτική οργάνωση, ενώ λιβανικά μέσα κάνουν λόγο για προσχηματικές αποχωρήσεις των Σιιτών υπουργών από το υπουργικό συμβούλιο.Ανταπόκριση



Το λιβανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε κατά την χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση σχέδιο αφοπλισμού όλων των πολιτοφυλακών, που δρουν στη χώρα, προκειμένου ο τακτικός στρατός της χώρας να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο στοχεύει στον πλήρη αφοπλισμό, πρωτίστως του στρατιωτικού σκέλους της σιιτικής παράταξης Χεζμπολάχ, που ελέγχεται από το Ιράν, και δευτερευόντως της δεύτερης σε δύναμη σιιτικής πολιτοφυλακής, που ανήκει στην παράταξη Αμάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ περιλαμβάνεται στους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου Νοεμβρίου, που επετεύχθη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με την διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Παράλληλα, ο ίδιος όρος περιλαμβάνεται σε σχέδιο πέντε σταδίων που έθεσε υπ’ όψιν της κυβέρνησης του Λιβάνου ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Τόμας Μπάρακ, με ορίζοντα, έως το τέλος του 2025 να έχουν διευθετηθεί οριστικά όλες οι διαφορές Ισραήλ-Λιβάνου.

Πηγή: Deutsche Welle

Τι προβλέπει το σχέδιο αφοπλισμούΤο πλήρες περιεχόμενο του σχεδίου αφοπλισμού, που εγκρίθηκε χθες, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επειδή χαρακτηρίστηκε ως εμπιστευτικό. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουν διαρρεύσει στα τοπικά μέσα, την εφαρμογή του σχεδίου θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο τακτικός λιβανικός στρατός και θα ολοκληρωθεί σε πέντε στάδια.Συγκεκριμένα, η διαδικασία θα αρχίσει από την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου που εκτείνεται από την οριογραμμή με το Ισραήλ και έως τις νοτιότερες όχθες του ποταμού Λιτάνι. Το δεύτερο στάδιο αφοπλισμού θα επικεντρωθεί στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Λιτάνι και Άουαλι. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα επεκταθούν στην Βηρυτό και τα περίχωρά της, με έμφαση τη συνοικία Ντάχια που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Το τέταρτο στάδιο θα εφαρμοστεί στην Κοιλάδα Μπεκάα και, τέλος, ο αφοπλισμός των λιβανικών κοινοτικών πολιτοφυλακών θα ολοκληρωθεί στις βόρειες επαρχίες της χώρας.Λιβανικές δημοσιογραφικές πηγές τονίζουν ότι το σχέδιο δεν περιέχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο, ορίζεται ότι κάθε μήνα ο στρατός θα καταθέτει στην κυβέρνηση έγγραφη έκθεση προόδου εφαρμογής του σχεδίου αφοπλισμού.Σιγή ασυρμάτου από Χεζμπολάχ και ΙσραήλΠαρ’ όλα αυτά, οι οιωνοί για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού δεν είναι καλοί. Το σχέδιο δεν εγκρίθηκε ομόφωνα, καθότι προτού αρχίσει η χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οι υπουργοί των σιιτικών παρατάξεων Χεζμπολάχ και Αμάλ αποχώρησαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γάλεμπ Αμπού Ζεϊνάμπ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χεζμπολάχ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι ο Λίβανος «αντιμετωπίζει μία πολύ σοβαρή πολιτικήκ κρίση», τονίζοντας ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά». «Είτε θα βγούμε στους δρόμους, είτε θα αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση», είπε, προσθέτοντας ότι οι παρατάξεις Χεζμπολάχ και Αμάλ «μελετούν με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν».Πάντως, ο ηγέτη της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δεν προέβη σε δηλώσεις, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει επισήμανση της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης, η οποία, επικαλούμενη σημερινό δημοσίευμα της λιβανικής εφημερίδας Αλ-Αχμπάρ, που πρόσκειται στην Χεζμπολάχ, ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνήθηκε παρασκηνιακά μεταξύ της λιβανικής κυβέρνησης και των υπουργών της Χεζμπολάχ και της Αμάλ, υπονοώντας ότι η αποχώρησή τους από το χθεσινοβραδινό υπουργικό συμβούλιο υπήρξε προσχηματική.

